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    Galaxy S23 serisi son büyük güncellemesini aldı!

    Samsung, Galaxy S23 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Güney Kore'deki beta kullanıcılarına sunuldu, kademeli olarak diğer ülkelere açılacak.

    Galaxy S23 serisi için One UI 9 güncellemesi hazır Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra için Android 17 tabanlı kararlı One UI 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. İlk sürüm, Güney Kore'deki beta test kullanıcılarına gönderildi, önümüzdeki birkaç gün içinde daha geniş erişim bekleniyor.

    Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra One UI 9 güncellemesini almaya başladı

    Her zamanki gibi, beta kullanıcıları Ekim ayı güvenlik yamasını da içeren GZIF yapı sürümüne sahip küçük boyutlu güncelleme (500MB'ın altında) alacak. Ancak, One UI 8.5 yüklü Galaxy S23 cihazlar, yaklaşık 3GB boyutunda çok daha büyük bir güncelleme alacak.

    Güncelleme, Hızlı Panel özelleştirmesi, DeX ve Notlar uygulamasında iyileştirmeler, erişilebilirlik geliştirmeleri, konum gizlilik göstergesi ve yeni yapay zeka özellikleri getiriyor.

    Galaxy S23 cihazınızda güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve Yazılım güncellemesi menüsüne girin. Şimdi Güncellemeleri kontrol et'e dokunun ve sistem yeni yazılım sürümü bulana kadar bekleyin. Cihazınız için yeni bir güncelleme yoksa, resmi olarak yüklemek için beklemekten başka yapacağınız bir şey yok. One UI 9, kademeli olarak dağıtıldığından gelmesi uzun sürebilir.

    Android 17, seri için son büyük güncelleme

    One UI 9, Android 17 tabanlı ve Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için dördüncü ve son büyük Android güncellemesi anlamına geliyor. Samsung, bu telefonları Android 13 ile piyasaya sürdü ve dört nesil işletim sistemi güncellemesi sözü verdi. Şirket, One UI 9.5'i sunabilir ancak henüz resmi bir onay yok. Bilindiği kadarıyla S23 serisi One UI 10 (Android 18) almayacak. Bu arada, güvenlik güncellemelerinin 2028 yılının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor. Samsung, 2023 amiral gemisi telefonları için beş yıl güvenlik desteği sözü veriyor. Ancak bu güncellemeler önümüzdeki aylarda daha az sıklıkla gelebilir.

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