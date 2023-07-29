Samsung, Galaxy S23 Ultra'daki yüksek bit hızlı 8K video kaydını sessizce devre dışı bırakıyor

Samsung, 8K video kayıt modundaki Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneğini devre dışı bıraktı
Ortaya çıkan birkaç rapora göre Samsung, Galaxy S23 Ultra'da bulunan 8K video kayıt modunda Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneğini Haziran 2023 güvenlik güncellemesi ile devre dışı bıraktı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların bildirdiğine göre şu anda kamera uygulamasının ayarlar bölümünde Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneği devre dışı. Bu özelliği kamera ayarlarının Gelişmiş Video Seçenekleri bölümünde bulabilirsiniz.
Şu anda, Samsung'dan özelliği neden devre dışı bıraktığına ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle geri getirmeyi planlayıp planlamadığına dair bir bilgi henüz yok. Ancak önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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