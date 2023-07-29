Samsung, Galaxy S23 Ultra'daki yüksek bit hızlı 8K video kaydını sessizce devre dışı bırakıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 ile Galaxy Watch 6 serisi ve yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'i piyasaya sürmüştü. Bu cihazların piyasaya sürülmesiyle geri planda kalan Galaxy S23 Ultra, ortaya çıkan raporlara göre yeni gelen bir güncelleme ile yüksek bit hızlı 8K video kaydını geride bırakıyor olabilir.

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Samsung, 8K video kayıt modundaki Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneğini devre dışı bıraktı

Ortaya çıkan birkaç rapora göre Samsung, Galaxy S23 Ultra'da bulunan 8K video kayıt modunda Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneğini Haziran 2023 güvenlik güncellemesi ile devre dışı bıraktı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların bildirdiğine göre şu anda kamera uygulamasının ayarlar bölümünde Yüksek Bit Hızlı Videolar seçeneği devre dışı. Bu özelliği kamera ayarlarının Gelişmiş Video Seçenekleri bölümünde bulabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Daha önceden bazı kullanıcılar, Galaxy S23 Ultra'da Yüksek Bit Hızı kullanılırken bazen 8K 30 fps videoların takılabildiğinden şikayet etmiştiler. Bu nedenle Samsung'un düzenli çalışmadığı için bu özelliği devre dışı bırakmış olması mümkün. Özelliğin devre dışı bırakılmasının nedeni ne olursa olsun, şirketin değişiklik günlüğünde bundan bahsetmesi gerekiyordu.

Şu anda, Samsung'dan özelliği neden devre dışı bıraktığına ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle geri getirmeyi planlayıp planlamadığına dair bir bilgi henüz yok. Ancak önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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Galaxy S23 Ultra'da yüksek bit hızlı 8K video kaydı devri bitiyor