    Galaxy S24, kullanıcının elinde "nedensizce" patladı!

    Bir Galaxy S24 kullanıcısı, cihazının kullanım sırasında hiçbir sebep yokken elinde patladığını iddia etti. Cihaz, alev aldığında şarj edilmiyordu, normal kullanımdaydı.

    Akıllı telefonların görünürde hiçbir sebep olmadan alev alması oldukça nadir ancak nadir de olsa bu tür olaylar yaşanabiliyor. Güney Kore'den bir Galaxy S24 kullanıcısı, telefonunun kullanım sırasında hiçbir sebep yokken elinde patladığını iddia ediyor. Cihaz, alev aldığında şarj edilmiyordu.

    Düşme hasarı yoktu, hiç açılmamıştı ve şarj edilmiyordu!

    Fotoğraflar, tamamen alevler içinde kalan akıllı telefonu ve sonrasındaki durumu gösteriyor. Kullanıcı, Galaxy S24'ün 11 Haziran 2024'te Güney Kore'deki Samsung Partners aracılığıyla satın alındığını söylüyor. Düşme hasarı yoktu, hiç açılmamıştı ve şarj edilmiyordu.

    Normal kullanımda patladı!

    Telefon, kullanıcının elindeyken aniden duman çıkarmaya başladı. Kullanıcının “Telefonun alt kısmı yüksek bir sesle patladı, cihaz yukarı fırlayarak çeneme yakın bir yere çarptıktan sonra yere düştü.” şeklinde ifadesi var. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiklerinde lityum pilin tutuşmasıyla tutarlı belirtiler bulduğu söyleniyor. Lityum piller yanabiliyor ancak bu genellikle bir hasar olduğunda meydana geliyor. Aksi takdirde bir vaka yaşanmıyor.

    Kullanıcı, Samsung servis merkeziyle iletişime geçtiğini belirtti. Kullanıcı, herhangi bir tazminat talep etmediğini ve Samsung'un bu olayın ciddiyetini kabul etmesini ve şeffaflık ve samimiyetle yanıt vermesini istediğini söylüyor.

    Samsung'un incelemesini tamamlamasını ve kullanıcıyı patlamanın nedeni hakkında bilgilendirmesini beklememiz gerekecek. Bu, bir Samsung telefonun patlamasının ilk örneği değil. Geçen yılın Ekim ayında, Galaxy S25 Plus modeli normal kullanımda aşırı ısınmaya başlamış patlamaya, duman çıkarmaya, yere düştüğünde de alev almaya başlamıştı.

