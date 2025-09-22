Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 8 güncellemesini sundu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy S24 serisi telefonlarına (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra ve S24 FE) sunmaya başladı.

Güncelleme, ilk olarak yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve yakın zamanda çıkan Galaxy S25 FE modellerine dağıtıldı. Yılın başlarında da Galaxy S25 kullanıcılarına sunuldu.

One UI 8 güncellemesini ilk olarak Kore’deki kullanıcılar almaya başladı. Güncelleme, “S92xNKSU4CYI7” yazılım sürümüyle geliyor. Ancak güncellemenin küresel çapta ne zaman dağıtılacağı henüz belli değil.

One UI 8, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü öğeleri ve gelişmiş kamera, iletişim, sağlık takibi, çoklu görev, üretkenlik, güvenlik, gizlilik ve erişilebilirlik deneyimi sunan yeni özelliklerle geliyor.

