Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 8 güncellemesini sundu

Güncelleme, ilk olarak yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve yakın zamanda çıkan Galaxy S25 FE modellerine dağıtıldı. Yılın başlarında da Galaxy S25 kullanıcılarına sunuldu.
One UI 8 güncellemesini ilk olarak Kore’deki kullanıcılar almaya başladı. Güncelleme, “S92xNKSU4CYI7” yazılım sürümüyle geliyor. Ancak güncellemenin küresel çapta ne zaman dağıtılacağı henüz belli değil.
One UI 8, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü öğeleri ve gelişmiş kamera, iletişim, sağlık takibi, çoklu görev, üretkenlik, güvenlik, gizlilik ve erişilebilirlik deneyimi sunan yeni özelliklerle geliyor.