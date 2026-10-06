Galaxy S24 serisi için One UI 9.0 güncellemesi yayınlanmaya başlandı

Beta programına dahil olan Galaxy S24 Ultra modelleri için yayınlanan paket yaklaşık 480,29 MB boyutunda. Güncelleme, S928NKSU6EZIF firmware sürüm numarasını taşıyor.
One UI 9 neler sunuyor?
One UI 9.0, One UI 8.5 kadar kapsamlı bir arayüz güncellemesi olmasa da Galaxy S24 serisine önemli yenilikler getiriyor. Bunların başında Hızlı Panel için daha fazla özelleştirme seçeneği geliyor. Kullanıcılar arayüzün bu bölümünü ihtiyaçlarına göre daha fazla değiştirebilecek.
Samsung ayrıca DeX deneyimini ve Samsung Notes uygulamasını da geliştiriyor. Güncelleme bunun yanında erişilebilirlik özelliklerinde çeşitli iyileştirmeler ve uygulamaların konum erişimini daha şeffaf hale getiren konum gizliliği göstergesi sunuyor.
One UI 9.0 güncellemesi diğer ülkelerde yayınlandığında Galaxy S24 serisi kullanıcıları güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncellemesi > Güncellemeleri indir ve yükle yolunu izleyerek kontrol edebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: