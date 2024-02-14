Samsung, Galaxy S24 serisinin ekran renk problemi için güncelleme yayınladı

Samsung, varsayılan ekran ayarını bilerek daha doğal hale getirdiğini belirtmişti ancak kullanıcılar tarafından gelen eleştiriler üzerine geri adım atarak böyle bir seçenek sunmaya başladı. Böylece isteyen kullanıcılar ekranın renklerini daha canlı hale getirebilecek.
Kameralarda da iyileştirme yapıldı
Samsung ayrıca kamera deneyimine yönelik iyileştirmeler yaptığını da belirtiyor. Kullanılan ifadeler belirsiz olsa da, "cihazın yakınlaştırma işlevleri, Portre Modu, gece fotoğrafları, arka kamera video çekim yetenekleri ve daha fazlasında" iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.