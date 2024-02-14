Samsung, Galaxy S24 serisinin ekran renk problemi için güncelleme yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisindeki ekran renk sorununu düzelten güncellemeyi yayınladı. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'ya gelen güncelleme ile ekranın Gelişmiş ayarlar sekmesine "Canlılık" isminde kaydırılabilir bir çubuk geliyor.

Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı! 5 sa. önce eklendi

Samsung, varsayılan ekran ayarını bilerek daha doğal hale getirdiğini belirtmişti ancak kullanıcılar tarafından gelen eleştiriler üzerine geri adım atarak böyle bir seçenek sunmaya başladı. Böylece isteyen kullanıcılar ekranın renklerini daha canlı hale getirebilecek.

Kameralarda da iyileştirme yapıldı

Samsung ayrıca kamera deneyimine yönelik iyileştirmeler yaptığını da belirtiyor. Kullanılan ifadeler belirsiz olsa da, "cihazın yakınlaştırma işlevleri, Portre Modu, gece fotoğrafları, arka kamera video çekim yetenekleri ve daha fazlasında" iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24 serisinin ekran problemi için güncelleme yayınlandı