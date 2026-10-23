Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor

Güncelleme pili hızla tüketiyor
En çok konuşulan vakalardan birinde yaklaşık iki yıllık Galaxy S24 Ultra'nın 5 saat 20 dakikalık kullanımda pilinin yüzde 95'ini tükettiği belirtiliyor. Bu sürenin yalnızca 3 saat 15 dakikasında ekran açık durumda. Telefon kullanım boyunca QHD çözünürlükte ve LTE+ mobil veri bağlantısında çalışırken Wi-Fi kullanılmadı.
Ancak pil tüketimini açıklayabilecek yoğun işlemler de söz konusu değil. Kullanıcı ağırlıklı olarak YouTube, Instagram, Snapchat ve çeşitli video platformlarını kullandığını, oyun, video düzenleme veya yoğun kamera kullanımı gibi işlemler gerçekleştirmediğini belirtiyor. Kaçıranlar için Galaxy S24 Ultra, satışa çıktığı dönemde pil ömrüyle öne çıkan modellerden biriydi.
Dolayısıyla sorunun tüm Galaxy S24 Ultra modellerini etkileyen genel bir yazılım hatası olduğunu söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Samsung'un Hindistan ekibinin en az bir kullanıcıya geri dönüş yaptığı ve cihazın yetkili servis merkezinde kontrol ettirilmesini önerdiği paylaşıldı. One UI 9 sonrasında benzer bir sorun yaşayan kullanıcıların öncelikle uygulamalarını güncellemesi, sistem önbelleğini temizlemesi ve kullanılmayan uygulamaların arka plan etkinliğini sınırlandırması öneriliyor.
Ayrıca Light performans profili ve Pil koruması seçenekleri de kullanılabilir. Samsung Members uygulamasındaki Tanılama → Pil bölümünden cihazın pil durumu da kontrol edilebiliyor. Güncelleme sonrasında optimizasyon işlemlerinin tamamlanması için telefona birkaç gün daha vermek de sorunun geçici olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir. Pil tüketimi normale dönmez veya pil sağlığı düşük görünürse Samsung'un önerdiği şekilde yetkili servisten destek alınması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: