Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor

    Galaxy S24 Ultra kullanıcılarından One UI 9 sonrası pil tüketiminin ciddi şekilde arttığına yönelik şikayetler geliyor. Bazı cihazlarda birkaç saatlik kullanımda pilin büyük bölümü tükeniyor.

    Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy S24 serisine sunmaya başlamasının ardından kullanıcıların pil tüketimine yönelik şikayetleri artmaya başladı. Sorunun şu an için yaygın olmadığı belirtilse de, özellikle birçok farklı Galaxy S24 Ultra kullanıcısından örnekler paylaşıldı.

    Güncelleme pili hızla tüketiyor

    En çok konuşulan vakalardan birinde yaklaşık iki yıllık Galaxy S24 Ultra'nın 5 saat 20 dakikalık kullanımda pilinin yüzde 95'ini tükettiği belirtiliyor. Bu sürenin yalnızca 3 saat 15 dakikasında ekran açık durumda. Telefon kullanım boyunca QHD çözünürlükte ve LTE+ mobil veri bağlantısında çalışırken Wi-Fi kullanılmadı.

    Ancak pil tüketimini açıklayabilecek yoğun işlemler de söz konusu değil. Kullanıcı ağırlıklı olarak YouTube, Instagram, Snapchat ve çeşitli video platformlarını kullandığını, oyun, video düzenleme veya yoğun kamera kullanımı gibi işlemler gerçekleştirmediğini belirtiyor. Kaçıranlar için Galaxy S24 Ultra, satışa çıktığı dönemde pil ömrüyle öne çıkan modellerden biriydi.

    Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor Tam Boyutta Gör
    Karışık kullanım senaryolarında cihazın genellikle 6-8 saat civarında ekran süresi sunduğu, bazı testlerde bunun üzerine çıkabildiği görülüyordu. Bu nedenle büyük bir işletim sistemi güncellemesinin ardından yaşanan ciddi düşüş dikkat çekiyor. Öte yandan One UI 9 kaynaklı pil tüketimiyle ilgili şikayetlerin şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyla kaldığını belirtelim.

    Dolayısıyla sorunun tüm Galaxy S24 Ultra modellerini etkileyen genel bir yazılım hatası olduğunu söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Samsung'un Hindistan ekibinin en az bir kullanıcıya geri dönüş yaptığı ve cihazın yetkili servis merkezinde kontrol ettirilmesini önerdiği paylaşıldı. One UI 9 sonrasında benzer bir sorun yaşayan kullanıcıların öncelikle uygulamalarını güncellemesi, sistem önbelleğini temizlemesi ve kullanılmayan uygulamaların arka plan etkinliğini sınırlandırması öneriliyor.

    Ayrıca Light performans profili ve Pil koruması seçenekleri de kullanılabilir. Samsung Members uygulamasındaki Tanılama → Pil bölümünden cihazın pil durumu da kontrol edilebiliyor. Güncelleme sonrasında optimizasyon işlemlerinin tamamlanması için telefona birkaç gün daha vermek de sorunun geçici olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir. Pil tüketimi normale dönmez veya pil sağlığı düşük görünürse Samsung'un önerdiği şekilde yetkili servisten destek alınması gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa anahtar işareti d1s led ampul tarayıcıdan knight online teknik direktör nasıl olunur mazda cx3 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum