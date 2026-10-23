Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy S24 serisine sunmaya başlamasının ardından kullanıcıların pil tüketimine yönelik şikayetleri artmaya başladı. Sorunun şu an için yaygın olmadığı belirtilse de, özellikle birçok farklı Galaxy S24 Ultra kullanıcısından örnekler paylaşıldı.

Güncelleme pili hızla tüketiyor

En çok konuşulan vakalardan birinde yaklaşık iki yıllık Galaxy S24 Ultra'nın 5 saat 20 dakikalık kullanımda pilinin yüzde 95'ini tükettiği belirtiliyor. Bu sürenin yalnızca 3 saat 15 dakikasında ekran açık durumda. Telefon kullanım boyunca QHD çözünürlükte ve LTE+ mobil veri bağlantısında çalışırken Wi-Fi kullanılmadı.

Ancak pil tüketimini açıklayabilecek yoğun işlemler de söz konusu değil. Kullanıcı ağırlıklı olarak YouTube, Instagram, Snapchat ve çeşitli video platformlarını kullandığını, oyun, video düzenleme veya yoğun kamera kullanımı gibi işlemler gerçekleştirmediğini belirtiyor. Kaçıranlar için Galaxy S24 Ultra, satışa çıktığı dönemde pil ömrüyle öne çıkan modellerden biriydi.

Tam Boyutta Gör Karışık kullanım senaryolarında cihazın genellikle 6-8 saat civarında ekran süresi sunduğu, bazı testlerde bunun üzerine çıkabildiği görülüyordu. Bu nedenle büyük bir işletim sistemi güncellemesinin ardından yaşanan ciddi düşüş dikkat çekiyor. Öte yandan One UI 9 kaynaklı pil tüketimiyle ilgili şikayetlerin şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyla kaldığını belirtelim.

Galaxy S24 serisi için One UI 9.0 yayınlanmaya başlandı 2 hf. önce eklendi

Dolayısıyla sorunun tüm Galaxy S24 Ultra modellerini etkileyen genel bir yazılım hatası olduğunu söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Samsung'un Hindistan ekibinin en az bir kullanıcıya geri dönüş yaptığı ve cihazın yetkili servis merkezinde kontrol ettirilmesini önerdiği paylaşıldı. One UI 9 sonrasında benzer bir sorun yaşayan kullanıcıların öncelikle uygulamalarını güncellemesi, sistem önbelleğini temizlemesi ve kullanılmayan uygulamaların arka plan etkinliğini sınırlandırması öneriliyor.

Ayrıca Light performans profili ve Pil koruması seçenekleri de kullanılabilir. Samsung Members uygulamasındaki Tanılama → Pil bölümünden cihazın pil durumu da kontrol edilebiliyor. Güncelleme sonrasında optimizasyon işlemlerinin tamamlanması için telefona birkaç gün daha vermek de sorunun geçici olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir. Pil tüketimi normale dönmez veya pil sağlığı düşük görünürse Samsung'un önerdiği şekilde yetkili servisten destek alınması gerekiyor.

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Galaxy S24 Ultra'da One UI 9 alarmı: Pil hızla tükeniyor

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