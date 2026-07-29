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    Galaxy S24 ve S25 kullanıcılarından ısınma ve pil şikayeti!

    Birçok Galaxy S25 Ultra ve S24 Ultra kullanıcısı, Temmuz 2026 güncellemesini yükledikten sonra pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya. Bazı kullanıcılar için şarj hızı da yavaşladı.

    samsung galaxy s24 & s25 ultra pil ısınma şarj sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Temmuz 2026 güvenlik yaması, Galaxy S25 ve S24 modellerinde can sıkıcı sorunlara yol açtı. Güncelemenin deneyimi iyileştirmesi beklenirken, şu anda birçok kullanıcı pil tüketiminin artmasından ve aşırı ısınmadan şikayetçi. Hatta güncelleme sonrasında cihazlarının daha yavaş şarj olduğunu iddia eden kullanıcılar da var.

    Temmuz güncellemesi sonrası pil hızla tükeniyor!

    Samsung Topluluk forumunda bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı, sorunun Temmuz güvenlik yamasını yükledikten hemen sonra başladığını söylüyor. Güncellemeden önce, telefonun pil ömrünün tamamen normal olduğunu iddia ediyor. Ancak güncellemeden sonra, pilin gece yarısı yaklaşık %85'ten öğlen saatlerinde neredeyse %5’e düştüğünü, yalnızca iki saat ekran açık kalma süresi aldığını söylüyor. Ayrıca, telefonun artık boşta dururken her saatte yaklaşık %5 ila %7 pil kaybettiğini, bunun güncellemeden önce olmadığını iddia ediyor.

    Bir Galaxy S24 Ultra kullanıcısı da Temmuz güncellemesini yükledikten sonra benzer pil sorunları yaşamaya başladığını belirtiyor. Paylaşımına göre, telefon daha önce tek şarjla tüm gün dayanıyordu ancak güncellemeden sonra pil ömrü belirgin şekilde kötüleşti.

    Aşırı ısınma ve daha yavaş şarj sorunu da var!

    Samsung forumundaki paylaşımlara bakılırsa, güncellemeden sonra benzer sorunları yaşayan çok sayıda kullanıcı var. Daha hızlı pil tüketiminin yanı sıra, birçok kullanıcı telefonlarının normalden çok daha fazla ısındığını söylüyor. Bazı kullanıcılar şarj hızlarının yavaşladığını, ne yaparlarsa yapsınlar sorunun ortadan kalkmadığını belirtiyor.

    Samsung, sorunu henüz kabul etmedi.

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