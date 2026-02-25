Giriş
    Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı: S25 Ultra zirvede

    Counterpoint verilerine göre Galaxy S25 serisi, çıkış yılının Şubat–Aralık döneminde Galaxy S24 ailesini yüzde 5 geride bıraktı. En büyük katkı yine Ultra modelinden geldi.

    Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı: S25 Ultra modeli zirvede
    Samsung'un amiral gemisi rekabeti kendi içinde sürüyor. Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapor, Samsung Galaxy S25 ailesinin satış performansınI Samsung Galaxy S24 serisi ile kıyasladı. Karşılaştırma, her iki serinin de çıkış yaptığı yılın Şubat-Aralık dönemini kapsıyor.

    Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı

    Verilere göre Galaxy S25 ailesi, söz konusu dönemde Galaxy S24 serisinden yüzde 5 daha fazla satış gerçekleştirdi. Daha dikkat çekici olan ise Ultra tarafı. Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla yüzde 7 daha yüksek satış rakamına ulaştı.

    Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı: S25 Ultra modeli zirvede
    İlginç bir detay, S25 serisinin satış grafiğinde görülüyor. Şubat ayında S24'ün gerisinde kalan seri, Mart'ta başa baş seviyeye geldi ve Nisan'dan Aralık'a kadar üstünlüğü korudu. S25 Ultra'nın Temmuz ve Ekim aylarında aylık bazda yeniden yükseliş göstermesi de talebin yıl ortasında ivme kazandığını gösteriyor. Model, 2025'in en çok satan ilk 10 akıllı telefonu arasına girmeyi başardı.

    Model dağılımına bakıldığında Ultra versiyonun ağırlığı devam ediyor. Galaxy S24 Ultra, ailesinin toplam satışlarının yüzde 45'ini oluştururken bu oran S25 Ultra'da yüzde 46'ya çıktı. Standart model tarafında S24 yüzde 36 pay alırken S25 yüzde 35 seviyesinde kaldı. Plus modellerinde ise tablo değişmedi. Hem Samsung Galaxy S24+ hem de Samsung Galaxy S25+ kendi serilerinde yüzde 19 pay elde etti.

