Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı: S25 Ultra zirvede

Galaxy S25 ailesi, S24 serisini solladı
Verilere göre Galaxy S25 ailesi, söz konusu dönemde Galaxy S24 serisinden yüzde 5 daha fazla satış gerçekleştirdi. Daha dikkat çekici olan ise Ultra tarafı. Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla yüzde 7 daha yüksek satış rakamına ulaştı.
Model dağılımına bakıldığında Ultra versiyonun ağırlığı devam ediyor. Galaxy S24 Ultra, ailesinin toplam satışlarının yüzde 45'ini oluştururken bu oran S25 Ultra'da yüzde 46'ya çıktı. Standart model tarafında S24 yüzde 36 pay alırken S25 yüzde 35 seviyesinde kaldı. Plus modellerinde ise tablo değişmedi. Hem Samsung Galaxy S24+ hem de Samsung Galaxy S25+ kendi serilerinde yüzde 19 pay elde etti.