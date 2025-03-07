Galaxy S25 Edge'in kalınlığı, ağırlığı ve ekran boyutu ortaya çıktı

Samsung'un Ocak ayında ilk kez duyurusunu yaptığı ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun çıkışı yaklaşırken, cihazla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 Edge neler sunacak?

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in paylaştığı bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 6,656 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Bu da cihazın Galaxy S25+ ile aynı ekran boyutuna sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak, S25 Edge'nin S25 Ultra kadar ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör 5,84 mm kalınlığa sahip olacak telefon, ayrıca 162 gr ile oldukça hafif olacak. Telefonun fiyatının ise Galaxy S25+ seviyesinde olacağı iddia ediliyor.

Apple iPhone 17 Air kesin boyutları paylaşıldı: İşte tasarımı 5 sa. önce eklendi

Snapdragon 8 Elite ile gelmesi beklenen Galaxy S25 Edge, bu inceliği ve hafifliği sağlamak için batarya kapasitesinden ve bir adet kameradan feragat edecek. Yine de, ince, hafif ve şık bir amiral gemisi telefon edinmek isteyen kullanıcılar için güzel bir alternatif oluşturacak. Son gelen bilgilere göre telefon 16 Nisan'da resmi olarak duyurulacak ve Mayıs ayında satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S25 Edge'in kalınlığı, ağırlığı ve büyüklüğü ortaya çıktı