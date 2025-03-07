Galaxy S25 Edge'in kalınlığı, ağırlığı ve ekran boyutu ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 Edge neler sunacak?
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in paylaştığı bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 6,656 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Bu da cihazın Galaxy S25+ ile aynı ekran boyutuna sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak, S25 Edge'nin S25 Ultra kadar ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.
Snapdragon 8 Elite ile gelmesi beklenen Galaxy S25 Edge, bu inceliği ve hafifliği sağlamak için batarya kapasitesinden ve bir adet kameradan feragat edecek. Yine de, ince, hafif ve şık bir amiral gemisi telefon edinmek isteyen kullanıcılar için güzel bir alternatif oluşturacak. Son gelen bilgilere göre telefon 16 Nisan'da resmi olarak duyurulacak ve Mayıs ayında satışa sunulacak.Kaynakça https://x.com/UniverseIce/status/1897992021329010844 https://x.com/UniverseIce/status/1897974549045821635?s=31 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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