Galaxy S25 Plus, gece şarjdayken patladı: İşte olayın detayları

Tam Boyutta Gör Kullanıcının ifadesine göre, Galaxy S25 Plus, gece şarj esnasında (Samsung’un orijinal şarj aleti ve kablosunun kullanıldığı belirtiliyor) birden alev aldı ve halıda yanık izi oluşturdu. Kullanıcı, evdeki herkesin olaydan kaynaklı dumanı soluduğunu ve acil servise gittiklerini söyledi.

Orijinal Samsung şarj aleti ve kablosunun kullanıldığı belgelendi

Aile, konuyu resmi olarak takip ettiklerini ve Samsung'a kapsamlı belgeler sunduklarını, bunlar arasında ısıl sürüklenme olayını (pilin aşırı ısınması) açıkça doğrulayan bir yerel itfaiye departmanı raporu, dumanın solunmasıyla ilgili tıbbi kayıtlar ve telefonla birlikte resmî şarj aksesuarlarının satın alındığını doğrulayan faturalar bulunduğunu söylüyor. İtfaiye ekiplerinin, hasarlı cihazı yaklaşık bir ay boyunca elinde tuttuğu ve daha sonra dahili soruşturma için Samsung'un adli tıp ekibine gönderdiği bildirildi.

İki ay sonra Samsung'dan yanıt

Kullanıcının birdirdiğine göre, yaklaşık iki ay sonra Samsung sorumluluğu kabul etti. Şirket, hasarlı Galaxy S25 Plus'ın maliyetini karşılamayı, ailenin hastane masraflarını ödemeyi ve yangın hasarıyla ilgili temizlik ve onarım masraflarını karşılamayı kabul etti.

Samsung'un Yangın ve Denizcilik Sigortası ekibinin, olaydan kaynaklı maddi manevi zarar için kullanıcının ailesine kişi başı (iki yetişkin ve bir çocuk) 500 dolar teklif ettiği bildiriliyor. Ancak kullanıcı, bu rakamın çok düşük olduğunu düşünüyor ve lityum iyon pil dumanına maruz kalmanın ardından olası uzun vadeli sağlık takibini ve olayın psikolojik etkisini hesaba katmadığını savunuyor. Sosyal medyadaki gönderide, aile üyesinin olay travması nedeniyle artık telefonunu şarj etmekten korktuğu da ekleniyor.

Bu ilk vaka değil!

Samsung, kullanıcının paylaştıklarının ötesinde davanın ayrıntıları hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Bu arada bu olay ilk değil. Daha önce Güney Kore'de Galaxy S25 Plus'ın alev aldığı bildirilmişti. Başka bir S25'in ise arabanın içinde şarj olurken alev aldığı iddia edilmişti.

