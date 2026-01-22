Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Plus, gece şarjdayken patladı: İşte olayın detayları

    Henüz iki aylık olan Galaxy S25 Plus telefon, gece şarj sırasında alev aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda orijinal Samsung şarj cihazı ve kablosunun kullanıldığı belirtildi.

    samsung galaxy s25 plus gece şarjdayken patladı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcının ifadesine göre, Galaxy S25 Plus, gece şarj esnasında (Samsung’un orijinal şarj aleti ve kablosunun kullanıldığı belirtiliyor) birden alev aldı ve halıda yanık izi oluşturdu. Kullanıcı, evdeki herkesin olaydan kaynaklı dumanı soluduğunu ve acil servise gittiklerini söyledi.

    Orijinal Samsung şarj aleti ve kablosunun kullanıldığı belgelendi

    Aile, konuyu resmi olarak takip ettiklerini ve Samsung'a kapsamlı belgeler sunduklarını, bunlar arasında ısıl sürüklenme olayını (pilin aşırı ısınması) açıkça doğrulayan bir yerel itfaiye departmanı raporu, dumanın solunmasıyla ilgili tıbbi kayıtlar ve telefonla birlikte resmî şarj aksesuarlarının satın alındığını doğrulayan faturalar bulunduğunu söylüyor. İtfaiye ekiplerinin, hasarlı cihazı yaklaşık bir ay boyunca elinde tuttuğu ve daha sonra dahili soruşturma için Samsung'un adli tıp ekibine gönderdiği bildirildi.

    İki ay sonra Samsung'dan yanıt

    Kullanıcının birdirdiğine göre, yaklaşık iki ay sonra Samsung sorumluluğu kabul etti. Şirket, hasarlı Galaxy S25 Plus'ın maliyetini karşılamayı, ailenin hastane masraflarını ödemeyi ve yangın hasarıyla ilgili temizlik ve onarım masraflarını karşılamayı kabul etti.

    Samsung'un Yangın ve Denizcilik Sigortası ekibinin, olaydan kaynaklı maddi manevi zarar için kullanıcının ailesine kişi başı (iki yetişkin ve bir çocuk) 500 dolar teklif ettiği bildiriliyor. Ancak kullanıcı, bu rakamın çok düşük olduğunu düşünüyor ve lityum iyon pil dumanına maruz kalmanın ardından olası uzun vadeli sağlık takibini ve olayın psikolojik etkisini hesaba katmadığını savunuyor. Sosyal medyadaki gönderide, aile üyesinin olay travması nedeniyle artık telefonunu şarj etmekten korktuğu da ekleniyor.

    Bu ilk vaka değil!

    Samsung, kullanıcının paylaştıklarının ötesinde davanın ayrıntıları hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Bu arada bu olay ilk değil. Daha önce Güney Kore'de Galaxy S25 Plus'ın alev aldığı bildirilmişti. Başka bir S25'in ise arabanın içinde şarj olurken alev aldığı iddia edilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel v note 1341 samsung kamu indirimi muhabbet kuşu yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur gripken ameliyat oldum siyah kurtçuk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum