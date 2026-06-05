Galaxy S25 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 test ediliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İddialara göre Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 9'un dahili testlerine başladı. İlk One UI 9 test sürümü, geçen yılki One UI 8 test zamanından yaklaşık iki hafta önce tespit edildi, bu da daha hızlı geliştirme sürecine işaret ediyor. Galaxy S25 serisi için One UI 9 beta sürümü bu ay veya önümüzdeki ay gelebilir.

Samsung'dan beş modele One UI 8.5 sürprizi! 3 gün önce eklendi

Galaxy S25 için One UI 9 güncellemesi beklenenden erken gelebilir

Samsung'un 2025 amiral gemisi serisi Galaxy S25, yakın zamanda One UI 9 sürümüyle resmi test sunucularında ortaya çıktı. Samsung, dahili geliştirmeye başladı ancak yazılım sürümünün şifresi henüz çözülmedi. Bu, Samsung'un geçen yılın amiral gemileri için Android 17 tabanlı yazılım üzerinde çalıştığının ilk gerçek işareti.

Geliştirme sorunsuz ilerlerse, Samsung birkaç hafta içinde Galaxy S25 serisi için One UI 9 beta sürümünü yayınlayabilir. Şirket, Galaxy S26 serisi için zaten iki beta güncellemesi yayınladı. Şirket, kararlı sürümü Temmuz ayı sonlarında yeni katlanabilir telefonlarla birlikte sunacak. Yakında piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 (Wide) modelleri de daha önce One UI 9 sürümleriyle test sunucularında görünmüştü.

One UI 9 neler getiriyor?

One UI 8.5'in aksine, yeni sürüm büyük arayüz değişiklikleri getirmiyor. Bunun yerine Samsung, arayüzü daha basit ve sade hale getirmeye odaklanıyor. Elbette, kolay dosya transferleri için Dokunarak Paylaş işlevi de dahil olmak üzere bazı özellik eklemeleri de olacak. Samsung ayrıca yeni katlanabilir cihazlar için yeni yapay zeka araçları geliştiriyor.

Bununla birlikte, One UI 8.5 şu anda Samsung'un önceliği olmaya devam ediyor. Muhtemelen bu ayın sonundan önce hızlı bir şekilde dağıtımını tamamlayıp One UI 9'a odaklanmayı hedefliyor. Resmi lansmana yaklaştıkça, One UI 9 çalıştıran daha fazla cihaz sunucularda görünmeye başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S25 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 test ediliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: