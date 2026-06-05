Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 test ediliyor

    Samsung, One UI 8.5 dağıtımını sürdürürken, Android 17 tabanlı One UI 9 üzerinde de daha geniş kapsamlı çalışmalara başladı. Galaxy S25 serisi için One UI 9 sürümü dahili olarak test ediliyor.

    samsung galaxy s25 android 17 one ui 9 test Tam Boyutta Gör
    İddialara göre Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 9'un dahili testlerine başladı. İlk One UI 9 test sürümü, geçen yılki One UI 8 test zamanından yaklaşık iki hafta önce tespit edildi, bu da daha hızlı geliştirme sürecine işaret ediyor. Galaxy S25 serisi için One UI 9 beta sürümü bu ay veya önümüzdeki ay gelebilir.

    Galaxy S25 için One UI 9 güncellemesi beklenenden erken gelebilir

    Samsung'un 2025 amiral gemisi serisi Galaxy S25, yakın zamanda One UI 9 sürümüyle resmi test sunucularında ortaya çıktı. Samsung, dahili geliştirmeye başladı ancak yazılım sürümünün şifresi henüz çözülmedi. Bu, Samsung'un geçen yılın amiral gemileri için Android 17 tabanlı yazılım üzerinde çalıştığının ilk gerçek işareti.

    Geliştirme sorunsuz ilerlerse, Samsung birkaç hafta içinde Galaxy S25 serisi için One UI 9 beta sürümünü yayınlayabilir. Şirket, Galaxy S26 serisi için zaten iki beta güncellemesi yayınladı. Şirket, kararlı sürümü Temmuz ayı sonlarında yeni katlanabilir telefonlarla birlikte sunacak. Yakında piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 (Wide) modelleri de daha önce One UI 9 sürümleriyle test sunucularında görünmüştü.

    One UI 9 neler getiriyor?

    One UI 8.5'in aksine, yeni sürüm büyük arayüz değişiklikleri getirmiyor. Bunun yerine Samsung, arayüzü daha basit ve sade hale getirmeye odaklanıyor. Elbette, kolay dosya transferleri için Dokunarak Paylaş işlevi de dahil olmak üzere bazı özellik eklemeleri de olacak. Samsung ayrıca yeni katlanabilir cihazlar için yeni yapay zeka araçları geliştiriyor.

    Bununla birlikte, One UI 8.5 şu anda Samsung'un önceliği olmaya devam ediyor. Muhtemelen bu ayın sonundan önce hızlı bir şekilde dağıtımını tamamlayıp One UI 9'a odaklanmayı hedefliyor. Resmi lansmana yaklaştıkça, One UI 9 çalıştıran daha fazla cihaz sunucularda görünmeye başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bee coin ne zaman borsaya girecek kazandırio kod 1 gb ankara da sevgiliyle gidilecek tenha yerler 50 mbps internet hızı nasıl çekme belgeli araç muayeneye nasıl gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum