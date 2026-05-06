Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

    Aylar süren beta testinden sonra Samsung, resmi olarak kararlı One UI 8.5 sürümünün dağıtımına başladı. Güncelleme, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra ile birlikte S25 FE modellerine geldi.

    samsung galaxy s25 one ui 8.5 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sonunda Galaxy S25 kullanıcılarının heyecanla beklediği gün geldi. Samsung, One UI 8.5 beta programını sonlandırdı ve S25 ailesine kararlı güncellemeyi göndermeye başladı. Güncelleme öncelikli olarak beta programına katılanlara, ardından tüm kullanıcılara sunulacak.

    Galaxy S25, S25+, S25 Ultra ve S25 FE için One UI 8.5 beta programı kapandı

    Geçtiğimiz Aralık ayında Samsung, Galaxy S25'in One UI beta programını başlattı. Program altı ülkede mevcuttu: Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD. Samsung, program boyunca 10 beta güncellemesi yayınladı. 8. betadan sonra resmi güncellemenin yayınlanacağı varsayılıyordu. Samsung, Galaxy S26 serisindeki bazı yapay zeka özelliklerini ekleyerek iki beta sürümü daha yayınladı.

    Samsung'un son beta sürümü, resmi yazılım kadar kararlı. Ancak, beta kanalı kapatıldığı için kararlı kanala geri dönmek gerekiyor. Beta programına katılmadıysanız, Samsung size yüksek boyutta Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılım güncellemesini sunacak. Kesintisiz güncelleme kurulumu için telefonunuzun pilini yeterince şarj ettiğinizden emin olun. Olası sorunları önlemek için her zaman yedekleme yapmanız öneriliyor.

    One UI 8.5 güncellemesi neler getiriyor?

    One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtıldı. Güncelleme, yapay zeka tarafından desteklenen birçok yeni özellik içeriyor. Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı arayüzü üzerinde de çalıştı. En büyük yükseltme, ekran alanını artıran Ambient Design. Yeni tasarım dili, etkinlikler arasında dinamik bir arayüz sunuyor. Şirket ayrıca çeşitli uygulamaları yüzer gezinme bileşenleriyle geliştirdi.

    One UI 8.5 artık dağıtılması başlandığına göre, Samsung yakında One UI 9 betayı yayınlayacak. Bu sefer, ilk sırada Galaxy S26 kullanıcıları yer alıyor. Galaxy S25 serisi kullanıcıları da Android 17 beta programına katılacaktır ancak bunun için birkaç ay One UI 8.5'te geçirmeleri gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat arona yakıt tüketimi wanbo x5 pro babanın ölüm acısı nasıl geçer şaseden parça sorgulama yoğuşmalı kombi vapur sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion Pro 5
    Lenovo Legion Pro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum