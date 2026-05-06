Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sonunda Galaxy S25 kullanıcılarının heyecanla beklediği gün geldi. Samsung, One UI 8.5 beta programını sonlandırdı ve S25 ailesine kararlı güncellemeyi göndermeye başladı. Güncelleme öncelikli olarak beta programına katılanlara, ardından tüm kullanıcılara sunulacak.

One UI 8.5, Samsung'un en uzun beta programı oldu 2 gün önce eklendi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra ve S25 FE için One UI 8.5 beta programı kapandı

Geçtiğimiz Aralık ayında Samsung, Galaxy S25'in One UI beta programını başlattı. Program altı ülkede mevcuttu: Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD. Samsung, program boyunca 10 beta güncellemesi yayınladı. 8. betadan sonra resmi güncellemenin yayınlanacağı varsayılıyordu. Samsung, Galaxy S26 serisindeki bazı yapay zeka özelliklerini ekleyerek iki beta sürümü daha yayınladı.

Samsung'un son beta sürümü, resmi yazılım kadar kararlı. Ancak, beta kanalı kapatıldığı için kararlı kanala geri dönmek gerekiyor. Beta programına katılmadıysanız, Samsung size yüksek boyutta Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılım güncellemesini sunacak. Kesintisiz güncelleme kurulumu için telefonunuzun pilini yeterince şarj ettiğinizden emin olun. Olası sorunları önlemek için her zaman yedekleme yapmanız öneriliyor.

One UI 8.5 güncellemesi neler getiriyor?

One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtıldı. Güncelleme, yapay zeka tarafından desteklenen birçok yeni özellik içeriyor. Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı arayüzü üzerinde de çalıştı. En büyük yükseltme, ekran alanını artıran Ambient Design. Yeni tasarım dili, etkinlikler arasında dinamik bir arayüz sunuyor. Şirket ayrıca çeşitli uygulamaları yüzer gezinme bileşenleriyle geliştirdi.

One UI 8.5 artık dağıtılması başlandığına göre, Samsung yakında One UI 9 betayı yayınlayacak. Bu sefer, ilk sırada Galaxy S26 kullanıcıları yer alıyor. Galaxy S25 serisi kullanıcıları da Android 17 beta programına katılacaktır ancak bunun için birkaç ay One UI 8.5'te geçirmeleri gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: