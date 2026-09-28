Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9.0 beta programını sonlandırdı ve serideki telefonlar için yeni yazılımın kararlı sürümünü yayınladı. Güncelleme şu anda Güney Kore’deki cihazlara indirilebiliyor, önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkedeki kullanıcılara da ulaştırılacak.

Galaxy S26 serisi için One UI 9 güncellemesi yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra ve S25 FE modelleri için Android 17 güncellemesi

Samsung, Güney Kore'de FE modeli dahil olmak üzere Galaxy S25 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini yayınladı. Beta kullanıcıları öncelikli olsa da, güncelleme önümüzdeki birkaç gün içinde tüm S25 kullanıcılarına ulaşacak. S93xNKSUCDZIF yazılım sürümünü taşıyor ve Eylül ayı güvenlik yamasını içeriyor.

İlk beta programına dahil olanlara gelecek

Samsung, Galaxy S26'nın ardından Galaxy S25 serisine de kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya başladı. Ancak, dağıtım şimdilik yine Güney Kore ile sınırlı ve güncellemenin küresel olarak ne zaman dağıtılacağına dair bir bilgi yok. Galaxy S26 serisi kullanıcıları bile Kore ve ABD dışında One UI 9'u bekliyor.

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Galaxy S25 serisi One UI 9 güncellemesini almaya başladı

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