Galaxy S25 serisi satış rekoru kırdı: İşte en çok satan model

En popüler model Galaxy S25 Ultra
Samsung, Güney Kore’deki Galaxy S25 serisi satışlarının Galaxy S24 serisinden iki ay önce 3 milyonu aştığını açıkladı. Üç milyonluk satış rakamı, Galaxy S25'i aynı zamanda Samsung'un en hızlı satan 5G amiral gemisi serisi haline getirdi. Bu satış rakamı, Samsung için Güney Kore'de önemli bir kilometre taşı.
9 Temmuz'da piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 7 de etkileyici bir satış başarısı yakaladı. Katlanabilir telefon, 48 saat içinde 210 bin Hintli müşteri tarafından ön sipariş edildi. Güney Kore'de yeni katlanabilir telefonlar, 2023 katlanabilir telefonlarının satış rekorunu kırdı. Samsung, Amerika’da Galaxy Z Fold 7 satışlarının selefine göre %50 daha fazla olduğunu duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: