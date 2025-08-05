Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisi satış rekoru kırdı: İşte en çok satan model

    Samsung, Galaxy S25 serisi modellerinin Güney Kore'deki satışlarının 3 milyon adede ulaştığını duyurdu. S25, markanın şimdiye kadar en hızlı satan amiral gemisi telefonu oldu.

    Samsung Galaxy S25 satış rekoru Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 serisi satışları, çıkış gününden bu yana hızla devam ediyor. Bu akıllı telefonlar, birkaç hafta içinde 1-2 milyon satışa ulaştı. Üç model arasında en çok ilgi gören Galaxy S25 Ultra modeli olurken, en az satan model S25 Plus oldu.

    En popüler model Galaxy S25 Ultra

    Samsung, Güney Kore’deki Galaxy S25 serisi satışlarının Galaxy S24 serisinden iki ay önce 3 milyonu aştığını açıkladı. Üç milyonluk satış rakamı, Galaxy S25'i aynı zamanda Samsung'un en hızlı satan 5G amiral gemisi serisi haline getirdi. Bu satış rakamı, Samsung için Güney Kore'de önemli bir kilometre taşı.

    9 Temmuz'da piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 7 de etkileyici bir satış başarısı yakaladı. Katlanabilir telefon, 48 saat içinde 210 bin Hintli müşteri tarafından ön sipariş edildi. Güney Kore'de yeni katlanabilir telefonlar, 2023 katlanabilir telefonlarının satış rekorunu kırdı. Samsung, Amerika’da Galaxy Z Fold 7 satışlarının selefine göre %50 daha fazla olduğunu duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda felicia 1.3 peugeot 206 1.4 hdi yavru muhabbet kuşu ne yer tekken 6 iki kişilik nasıl oynanır ps5 zayıfım ama göbeğim var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum