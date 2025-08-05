Galaxy S25 serisi satış rekoru kırdı: İşte en çok satan model

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Tam Boyutta Gör Galaxy S25 serisi satışları, çıkış gününden bu yana hızla devam ediyor. Bu akıllı telefonlar, birkaç hafta içinde 1-2 milyon satışa ulaştı. Üç model arasında en çok ilgi gören Galaxy S25 Ultra modeli olurken, en az satan model S25 Plus oldu.

Ultra varken Edge alınır mı? "Samsung Galaxy S25 Edge vs Ultra" 2 hf. önce eklendi

En popüler model Galaxy S25 Ultra

Samsung, Güney Kore’deki Galaxy S25 serisi satışlarının Galaxy S24 serisinden iki ay önce 3 milyonu aştığını açıkladı. Üç milyonluk satış rakamı, Galaxy S25'i aynı zamanda Samsung'un en hızlı satan 5G amiral gemisi serisi haline getirdi. Bu satış rakamı, Samsung için Güney Kore'de önemli bir kilometre taşı.

9 Temmuz'da piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 7 de etkileyici bir satış başarısı yakaladı. Katlanabilir telefon, 48 saat içinde 210 bin Hintli müşteri tarafından ön sipariş edildi. Güney Kore'de yeni katlanabilir telefonlar, 2023 katlanabilir telefonlarının satış rekorunu kırdı. Samsung, Amerika’da Galaxy Z Fold 7 satışlarının selefine göre %50 daha fazla olduğunu duyurdu.

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Galaxy S25 serisi satış rekoru kırdı: İşte en popüler model

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