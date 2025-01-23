Galaxy S25 Ultra'da buhar odası %40 büyüdü: Isı yönetimi daha iyi olacak

İnternette Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'nın buhar odalarını karşılaştıran bir fotoğraf yayınlandı. Samsung daha iyi ısı yönetimi sağlamak için Galaxy S25 Ultra'daki buhar odasının boyutunu yaklaşık %40 oranında artırmış. Bu sayede işlemciden kaynaklanan ısı daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılacak.
Daha iyi bir soğutma çözümü gerekliydi
Samsung S25 Ultra bildiğiniz üzere 4.47 GHz hızında çalışan özel bir Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciden güç alıyor. Bu işlemci cihazın performansını artırırken aynı zamanda daha fazla ısı üretimine neden olacak. Dolayısı ile soğutma sisteminin geliştirilmesi önemliydi.
Büyüyen buhar odası, hız aşırtmalı işlemcinin ürettiği ısıyı daha iyi yönetmeye yardımcı olarak cihazın daha kararlı çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Güncellenen soğutma sisteminin, yonga setinin hararetini söndürüp söndüremeyeceğini ancak testlerden sonra öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: