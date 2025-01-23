Galaxy S25 Ultra'da buhar odası %40 büyüdü: Isı yönetimi daha iyi olacak

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, dün düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Lanmanın ardından cihazla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak akıllı telefonun önceki modele göre çok daha gelişmiş bir soğutma sistemiyle donatıldığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

İnternette Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'nın buhar odalarını karşılaştıran bir fotoğraf yayınlandı. Samsung daha iyi ısı yönetimi sağlamak için Galaxy S25 Ultra'daki buhar odasının boyutunu yaklaşık %40 oranında artırmış. Bu sayede işlemciden kaynaklanan ısı daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılacak.

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Daha iyi bir soğutma çözümü gerekliydi

Samsung S25 Ultra bildiğiniz üzere 4.47 GHz hızında çalışan özel bir Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciden güç alıyor. Bu işlemci cihazın performansını artırırken aynı zamanda daha fazla ısı üretimine neden olacak. Dolayısı ile soğutma sisteminin geliştirilmesi önemliydi.

Büyüyen buhar odası, hız aşırtmalı işlemcinin ürettiği ısıyı daha iyi yönetmeye yardımcı olarak cihazın daha kararlı çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Güncellenen soğutma sisteminin, yonga setinin hararetini söndürüp söndüremeyeceğini ancak testlerden sonra öğrenebileceğiz.

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