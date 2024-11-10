Galaxy S25 Ultra tanıtılmadan klonu çıktı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S25 serisini Şubat 2025’te tanıtması beklenirken, itel adında bir marka, S25 Ultra’yı tanıttı. Geçtiğimiz yıl şirket, belirli pazarlarda S24 serisini piyasaya sürmüştü. Şimdi de Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarından bile daha ucuz fiyatlandırmayla S25 ve S25 Ultra olarak adlandırılan telefonlarıyla karşımızda.

Galaxy S25 Ultra yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı 2 gün önce eklendi

itel S25 & S25 Ultra neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör itel S25 düz AMOLED ekrana sahipken, S25 Ultra’nın ekranı kavisli yapıda. Özellikler temel düzeyde; S25’te akıcı 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç FHD+ AMOLED ekran bulunuyor. Marka tarafından açıklanmasa da, telefonlar Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. Telefonlarda 50MP ana kamera, 32MP selfie kamera mevcut. IP54 sertifikası var.

S25 Ultra ise biraz daha iyi özellikler sunuyor. Bu modelin ekranı 6.78 inç ve 120Hz ancak Corning Gorilla Glass 7i ile korunan kavisli AMOLED panel. 50MP ana kamera, 32MP selfie kameraya sahip telefon, Unisoc T620 işlemciden güç alıyor. Ek güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü mevcut. Ultra model, IP64 sertifikalı. İki telefonda da 5000 mAh batarya mevcut ancak hızlı şarjı desteklemiyor.

itel S25 8GB RAM 128GB depolama alanı ile geliyor ve fiyatı 110 dolar. itel S25 Ultra, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor ve fiyatı 210 dolar.

Galaxy S25 Ultra’nın üst düzey ekran, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi, yükseltilmiş ultra geniş kamera, yeni Galaxy AI özellikleri ve Note 20 benzeri bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

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