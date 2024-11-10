Galaxy S25 Ultra tanıtılmadan klonu çıktı: İşte özellikleri

itel S25 & S25 Ultra neler sunuyor?
S25 Ultra ise biraz daha iyi özellikler sunuyor. Bu modelin ekranı 6.78 inç ve 120Hz ancak Corning Gorilla Glass 7i ile korunan kavisli AMOLED panel. 50MP ana kamera, 32MP selfie kameraya sahip telefon, Unisoc T620 işlemciden güç alıyor. Ek güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü mevcut. Ultra model, IP64 sertifikalı. İki telefonda da 5000 mAh batarya mevcut ancak hızlı şarjı desteklemiyor.
itel S25 8GB RAM 128GB depolama alanı ile geliyor ve fiyatı 110 dolar. itel S25 Ultra, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor ve fiyatı 210 dolar.
Galaxy S25 Ultra’nın üst düzey ekran, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi, yükseltilmiş ultra geniş kamera, yeni Galaxy AI özellikleri ve Note 20 benzeri bir tasarımla gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über