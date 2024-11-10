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    Galaxy S25 Ultra tanıtılmadan klonu çıktı: İşte özellikleri

    Samsung, Galaxy S25 serisini 2025 başlarında tanıtacak ama cihaz başka bir marka tarafından tanıtıldı bile. Galaxy S25 Ultra klonu neler sunuyor bakalım.        
    itel S25 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S25 serisini Şubat 2025’te tanıtması beklenirken, itel adında bir marka, S25 Ultra’yı tanıttı. Geçtiğimiz yıl şirket, belirli pazarlarda S24 serisini piyasaya sürmüştü. Şimdi de Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarından bile daha ucuz fiyatlandırmayla S25 ve S25 Ultra olarak adlandırılan telefonlarıyla karşımızda.

    itel S25 & S25 Ultra neler sunuyor?

    itel S25 özellikleri Tam Boyutta Gör
    itel S25 düz AMOLED ekrana sahipken, S25 Ultra’nın ekranı kavisli yapıda. Özellikler temel düzeyde; S25’te akıcı 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç FHD+ AMOLED ekran bulunuyor. Marka tarafından açıklanmasa da, telefonlar Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. Telefonlarda 50MP ana kamera, 32MP selfie kamera mevcut. IP54 sertifikası var.

    S25 Ultra ise biraz daha iyi özellikler sunuyor. Bu modelin ekranı 6.78 inç ve 120Hz ancak Corning Gorilla Glass 7i ile korunan kavisli AMOLED panel. 50MP ana kamera, 32MP selfie kameraya sahip telefon, Unisoc T620 işlemciden güç alıyor. Ek güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü mevcut. Ultra model, IP64 sertifikalı. İki telefonda da 5000 mAh batarya mevcut ancak hızlı şarjı desteklemiyor.

    itel S25 8GB RAM 128GB depolama alanı ile geliyor ve fiyatı 110 dolar. itel S25 Ultra, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor ve fiyatı 210 dolar.

    Galaxy S25 Ultra’nın üst düzey ekran, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi, yükseltilmiş ultra geniş kamera, yeni Galaxy AI özellikleri ve Note 20 benzeri bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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