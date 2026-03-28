Samsung Galaxy S26 için 128GB versiyonu ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Galaxy S26 serisi ile birlikte Samsung 128GB kapasite seçeneğine veda etmişti. 256GB kapasite seçeneği ile başlayan Galaxy S26 serisinde fiyatlar da haliyle yükselmişti. Firma yine de kapıyı kapatmış değil.

Samsung Galaxy S26 kurumsal model

Samsung son kullanıcıya yönelik modellerini piyasaya sürdükten sonra yavaş yavaş kurumsal versiyonları da piyasaya sürmeye başladı. İlk olarak Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition versiyonunu süren Samsung bu hafta da Galaxy S26 Enterprise Edition versiyonunu kurumların beğenisine sundu ancak bir farkla.

Galaxy S26 Enterprise Edition versiyonunda 256GB seçeneğin yanında 128GB depolama seçeneği de sunuldu. 256GB seçenek 899 Pound iken 128GB seçenek de 660 Pound olarak belirlenmiş. Arada 239 Poundluk bir fark mevcut. Kurumsal versiyonların 100 Pound daha pahalı olduğunu belirtmek gerek. Kişisel Veri Motoru, 1 yıllık Knox aboneliği, 3 yıl gelişmiş kurumsal garanti gibi ekstralar faturayı biraz daha kabartıyor.

Galaxy S26 serisinde bir miktar daha düşük fiyat arayan tüketiciler haliyle standart sürümlerde de 128GB seçenek ihtimalini araştırmaya başladı. Son dönemde NAND üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Samsung'un standart seriye de 128GB depolama seçeneği elbette son kullanıcıyı memnun edecektir.

