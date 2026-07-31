Galaxy S26 FE kamera özellikleri sızdırıldı: Samsung'a eleştiri yağacak!

Değişmeyen üçlü kamera kurulumu
Galaxy S26 FE, üçlü arka kamera kurulumunu sürdürecek. Arkada, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP telefoto kamera, önde 12 MP selfie kamerası olacak. Telefonun tüm kamera kurulumu, Galaxy S25 FE ile neredeyse aynı olacak.
- Ana Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL GN3 (S5KGN3), 1/1.57 inç, 24 mm, çift piksel PDAF, OIS
- Ultra Geniş Açı: 12 MP GalaxyCore GC12A2
- Telefoto: 8 MP OmniVision OV08A1, 3x optik zoom, OIS
- Ön Kamera: 12 MP Sony IMX825
Yüksek fiyatla geliyor
Genel olarak, kameralar açısından büyük bir yükseltme beklenmiyor. Buna rağmen, Galaxy S26 FE, daha pahalı fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Cihazın Avrupa fiyatının 800 eurodan başlayacağı söyleniyor. 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçeneği olacak. Depolamaya göre 8GB veya 12GB RAM ile gelecek. Exynos 2500 işlemci, 4.900mAh batarya, 45W hızlı kablolu şarj desteği, cihazın diğer bilinen özellikleri arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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