Galaxy S26 FE yakında geliyor: One UI 9 testleri resmen başladı

Galaxy S26 FE yakında geliyor
Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Galaxy S26 FE için hazırlanan ilk test sürümü "S741NKSU0AZE5" koduyla görüntülendi. Bununla birlikte cihazın Güney Kore varyantının model numarasının SM-S741N olacağı da doğrulanmış oldu. Bu gelişme, Galaxy S26 FE'nin kutudan doğrudan One UI 9 ile çıkacağını gösteriyor.
Dolayısıyla cihazın, One UI 9'un ilk kez kullanılacağı Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 modellerinden hemen sonra tanıtılması muhtemel. Samsung'un yeni katlanabilir modellerini 22 Temmuz'da duyuracağı konuşuluyor. Aslına bakılırsa bu durum sürpriz değil. Galaxy S25 FE modeli de geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılmıştı.
Performans tarafında ise S26 FE modeline Samsung'un kendi üretimi Exynos 2500 işlemcisi güç verecek. Daha önce Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, selefindeki Exynos 2400'e kıyasla daha güçlü bir yonga setiyle gelecek. Bunun yanında telefonun 8 GB RAM kapasitesini koruyacağı belirtiliyor.
Şimdilik ekran, kamera ve batarya tarafındaki detaylar netleşmiş değil. Ancak One UI 9 testlerinin başlamasıyla birlikte Galaxy S26 FE hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.
