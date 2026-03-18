    Galaxy S26 FE yolda: Samsung'un üç yeni telefonu sızdırıldı

    Samsung'un Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G ve Galaxy F70 Pro 5G modelleri GSMA veritabanında ortaya çıktı. Listeleme cihazların varlığını doğrularken detaylar şimdilik sınırlı.

    Samsung, yakın tarihte tanıttığı Galaxy S26 serisinin ardından Fan Edition modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S26 FE, bildiğiniz gibi fiyat/performans dengesine odaklanacak. Son olarak Samsung'un üç yeni modeli GSMA veritabanında listelendi. Bunlar arasında Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G ve Galaxy F70 Pro 5G yer alıyor.

    Yeni listeleme, Samsung cihazların model numaralarını doğrularken teknik özellikler tarafında henüz net bir bilgi sunmuyor. Öne çıkan model ise doğrudan Galaxy S26 FE. Bildiğiniz gibi Fan Edition serisi, Samsung'un amiral gemisi özelliklerini daha erişilebilir fiyatla sunuyor. Önceki nesillerin genellikle Eylül ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, bu modelin de benzer bir takvimle duyurulması muhtemel.

    S26 FE'nin ilk sızıntılara göre SM-S741B/DS model numarasına ve Exynos 2600 platformuna sahip olması bekleniyor. Diğer tarafta 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtılacak. Diğer tarafta Galaxy M47 5G dikkat çekici bir geri dönüş yapabilir. M4x serisinin son üyesi olan Galaxy M44, alışılmadık şekilde eski nesil Snapdragon 888 işlemcisiyle gelmişti.

    Yeni modelde Samsung'un nasıl bir konumlandırma yapacağı ve cihazın küresel pazara açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. Galaxy F70 Pro 5G ise seride bir ilk olacak. "Pro" takısının F serisinde ilk kez kullanılması, modelin standart versiyonlara kıyasla belirgin iyileştirmeler sunabileceğine işaret ediyor.

    Günümüzde ise F serisinin genellikle Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi belirli pazarlara odaklandığı biliniyor. Dolayısıyla küresel pazar için daha farklı bir sürüm tanıtılabilir. Ancak tüm bilgiler için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

