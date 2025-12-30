Galaxy S26 ile bomba gibi geliyor: İşte öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri

Tam Boyutta Gör One UI 8 güncellemesi sona erdi, neredeyse tüm uyumlu cihazlar Android 16’ya yükseltildi. Şimdi Samsung, bir sonraki büyük One UI sürümü olan One UI 8.5 üzerinde çalışıyor. One UI 8.5, One UI 8'e kıyasla daha fazla dikkat çekici yenilik getirecek.

Samsung, One UI 8.5'i beta sürümünü yayınladı, resmi sürüm de 2026 yılında Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek. Şirket, One UI 8.5 ile deneyimi iyileştirmeye devam ediyor. Yapay zeka, bağlantı, güvenlik ve kişiselleştirme alanlarında geliştirmeler sunacak. İşte Galaxy S26 serisiyle birlikte çok konuşulacak, öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri:

Bildirim özetleri ve önceliklendirme

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, uzun uyarıları hızlı ve okunabilir önizlemelere dönüştüren yapay zeka destekli bildirim özetleri sunacak. Bildirim özetleri, gizlilik için tamamen cihaz üzerinde çalışıyor ve son 24 saatteki bildirimleri kapsıyor.

One UI 8.5, kullanışlı bildirimleri önceliklendirme özelliği ekliyor. E-postalarınız ya da sıklıkla kullandığınız sohbet uygulamalarınızdan gelen mesajlar gibi belirli uygulamalardan gelen uyarıların en üstte görünmesini sağlayarak önemli bildirimleri asla kaçırmamanızı sağlayacak. Ayrıca, her şey telefonunuzda gerçekleştiği için verileriniz gizli kalıyor.

Tamamen özelleştirilebilir hızlı ayarlar

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, tamamen özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar paneli sunuyor. Geçiş düğmelerinin ve widget'ların boyutunu değiştirmek, bunları panel içinde istenilen yere taşımak ve hatta gereksiz kutucukları kaldırmak mümkün. Güncelleme, modüllerin yerleştirilebileceği yerleri kısıtlamıyor, belirli kaydırıcılar için hem dikey hem de yatay düzenleri destekliyor ve daha kişiselleş deneyim için boş alanların bırakılmasına olanak tanıyor.

One UI 8.5, ayrıca kilit ekranı bildirimleri için bulanık arka plan efekti ekleyerek okunabilirliği artırıyor. Bu bulanıklık efekti, bildirim metnini daha net ve okunaklı hale getirirken, modern ve sade kilit ekranı görünümünü de koruyor. Ayrıca, güncelleme kilit ekranı için birkaç yeni saat stili de sunuyor.

Gelişmiş pil tasarrufu

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, daha sade ve sezgisel olacak şekilde yeniden tasarlanan pil tasarrufu menüsünü getiriyor. Güncelleme, güç tasarrufu seçeneklerini daha iyi düzenleyerek kullanıcıların pil tasarrufu tercihlerini yönetmesini kolaylaştırıyor. CPU hızı, parlaklık ve hareket akıcılığı gibi performans ve ekran sınırlarıyla ilgili ayarlar artık yalnızca Güç Tasarrufu Modu etkinleştirildikten sonra erişilebilir durumda.

One UI 8.5 ayrıca yeni Ağ Pil Tasarrufu özelliğini getiriyor. Bu özellik, Samsung'un cihaz içi yapay zeka motoru PersonalDataIntelligence'ı kullanarak kullanım alışkanlığını takip ediyor. Cihazın gece boyunca veya sabit haldeyken kullanılmasının muhtemel olmadığı durumlarda ağ performansını düşürüyor. Amaç, ağla ilgili güç tüketimini azaltmak ve pil ömrünü uzatmak.

Gelişmiş hırsızlık koruması

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, Samsung'un kimlik doğrulama özelliğini daha hassas işlemlere genişleterek Galaxy cihazlarda hırsızlığa karşı güvenliğe önemli bir katkı sağlayacak. Telefon, güvenli konumların dışında olduğunda güvenli klasöre ve özel albümlere erişmek, USB bağlantı seçeneklerini değiştirmek, otomatik engelleyici gibi güvenlik araçlarını devre dışı bırakmak için öncelikle biyometrik kimlik doğrulamadan geçmeniz gerekecek.

Kamera asistanı ve diğer yenilikler

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, kullanıcıların ISO ve enstantane hızı gibi özel kamera ayarlarını kaydetmelerine, yeniden kullanmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan Pro mod ön ayarları sunuyor. Güncelleme ayrıca, kullanıcıların fotoğraf veya video çekerken ekranda hangi bilgilerin görüneceğini seçmelerine olanak tanıyan özelleştirilebilir kamera göstergeleri de ekliyor.

One UI 8.5, LUT (Arama Tablosu) profilleri, 3B uzamsal kayıt ve APV (Gelişmiş Profesyonel Video) desteği de dahil olmak üzere kamera uygulamasına önemli geliştirmeler getiriyor. LUT profilleri, kullanıcıların sinematik renk ön ayarlarını doğrudan LOG videoya uygulayarak, harici yazılıma ihtiyaç duymadan estetiği artırmalarını sağlıyor. Kamera uygulaması ayrıca geniş açılı lens kullanarak 3B yakalamayı da destekleyerek VR kulaklıklar için stereoskopik fotoğraf ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Ancak bu modda seri çekim veya GIF yakalama gibi bazı sınırlamalar mevcut.

200MP ana kameraya sahip Ultra modellerde mevcut 12MP seçeneğin yerini yeni 24MP varsayılan çekim modu alıyor. Samsung ayrıca HDR10+ desteği de sunabilir.

Daha iyi bağlantı için yeni WiFi seçenekleri

Tam Boyutta Gör One UI 8.5, ağ kararlılığını ve geçiş verimliliğini artırmaya odaklanan yeni Wi-Fi bağlantı seçenekleri sunuyor. Intelligent Link Assessment, Wi-Fi sinyal kalitesini gerçek zamanlı olarak izliyor ve Wi-Fi bağlantısı zayıfladığında ya da kaybolduğunda cihazı otomatik olarak mobil veriye geçirerek kesintisiz bağlantı sağlıyor. Intelligent Network Switch, Wi-Fi sinyalinin genellikle güvenilmez olduğu yerlere bağlı olarak, WiFi'dan mobil veriye ne zaman geçileceğini tahmin etmek için geçmiş Wi-Fi geçiş verilerini ve kullanıcı hareket modellerini kullanıyor.

Reklam bildirimlerini otomatik sessize alma

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.5 ile tekrar tekrar reklam bildirimi gönderen uygulamaları otomatik olarak algılayan ve kontrol altına alan iki kademeli bir sistem getiriyor. Temel engelleme, sık sık reklam bildirimi gönderdiği bilinen önceden belirlenmiş uygulama listesini kullanıyor. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri algılanırsa, One UI 8.5 otomatik olarak uygulamanın reklam bildirimlerini engelliyor ve uygulamayı derin uyku moduna alarak sizi rahatsız etmemesini sağlıyor.

Akıllı engelleme ise cihazınızdaki bildirimleri yerel olarak analiz ediyor. Sistem bir bildirimin reklam olduğunu düşünürse ve bu bildirimleri çok sık alıyorsanız engelliyor. Samsung, yeni özelliğin özellikle alışveriş dönemlerinde spam bildirimleri önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.

Galaxy AI tarafındaki yenilikler

Tam Boyutta Gör One UI 8.5 ile gelecek yapay zeka asistanı entegrasyonu, kullanıcıların Galaxy AI dışında Gemini, Gauss Cloud, Perplexity gibi asistanlara kolayca erişmelerini sağlayacak.

One UI 8.5, telefonun bilinmeyen veya şüpheli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, görüşmenin canlı bir dökümünü alacak ve dilerlerse konuşmaya katılacak. Yapay zeka asistanı, cihaz Rahatsız Etmeyin modundayken bile çalışarak kesintisiz gizlilik sağlayacak. Bu özellik, istenmeyen e-postalara karşı korumayı güçlendirmeyi ve gelen iletişimler üzerinde kullanıcı kontrolünü artırmayı amaçlıyor.

Yapay Zeka tabanlı arama filtreleme, gelen aramaları otomatik olarak yönetiyor. Yapay zeka, bilinmeyen numaraları yanıtlayabiliyor, istenmeyen e-postaları veya otomatik aramaları filtreleyebiliyor ve canlı bir transkript sağlayabiliyor. Bu, aramayı yanıtlayıp yanıtlamayacağınıza dair bilinçli bir karar vermenizi sağlıyor.

Gizlilik de yapay zeka destekli bir iyileştirme alıyor. Gizli Ekran, hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için ekranın yan açılardan görünürlüğünü sınırlayacak. Birisi ekranınıza yandan bakmaya çalışırsa, yapay zeka ekranın bazı bölümlerini karartacak ya da gizleyecek. Bu özellik, Galaxy S26 serisine mi özel olacak yoksa herhangi bir OLED ekranlı modelde etkinleştirilebilecek mi henüz belli değil.

Now Nudges özelliği, yaptığınız işe göre ekranda proaktif öneriler sunarak menülerde gezinmeden daha hızlı işlem yapmanıza yardımcı oluyor. Kodlar veya adresler gibi önemli ayrıntıları hatırlamanıza, formları daha hızlı otomatik doldurmanıza veya yabancı metin göründüğünde anında çeviri başlatma gibi tek dokunuşla kısayollar atamanıza yardımcı olacak. Özellik, cihazda yerel olarak çalışıyor.

Samsung Galaxy S26 serisi, One UI 8.5 yazılımıyla gelecek. One UI 8 gibi Android 16 tabanlı ancak sıradan bir ara dönem güncellemesi olmayacak gibi görünüyor. Beta testleri zaten başladı ve güncelleme, geliştirilmiş görseller, anlamlı yapay zeka yükseltmeleri ve daha akıllı sistem araçları getiriyor.

