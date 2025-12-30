Galaxy S26 ile bomba gibi geliyor: İşte öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri

Samsung, One UI 8.5'i beta sürümünü yayınladı, resmi sürüm de 2026 yılında Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek. Şirket, One UI 8.5 ile deneyimi iyileştirmeye devam ediyor. Yapay zeka, bağlantı, güvenlik ve kişiselleştirme alanlarında geliştirmeler sunacak. İşte Galaxy S26 serisiyle birlikte çok konuşulacak, öne çıkan One UI 8.5 yenilikleri:
Bildirim özetleri ve önceliklendirme
One UI 8.5, kullanışlı bildirimleri önceliklendirme özelliği ekliyor. E-postalarınız ya da sıklıkla kullandığınız sohbet uygulamalarınızdan gelen mesajlar gibi belirli uygulamalardan gelen uyarıların en üstte görünmesini sağlayarak önemli bildirimleri asla kaçırmamanızı sağlayacak. Ayrıca, her şey telefonunuzda gerçekleştiği için verileriniz gizli kalıyor.
Tamamen özelleştirilebilir hızlı ayarlar
One UI 8.5, ayrıca kilit ekranı bildirimleri için bulanık arka plan efekti ekleyerek okunabilirliği artırıyor. Bu bulanıklık efekti, bildirim metnini daha net ve okunaklı hale getirirken, modern ve sade kilit ekranı görünümünü de koruyor. Ayrıca, güncelleme kilit ekranı için birkaç yeni saat stili de sunuyor.
Gelişmiş pil tasarrufu
One UI 8.5 ayrıca yeni Ağ Pil Tasarrufu özelliğini getiriyor. Bu özellik, Samsung'un cihaz içi yapay zeka motoru PersonalDataIntelligence'ı kullanarak kullanım alışkanlığını takip ediyor. Cihazın gece boyunca veya sabit haldeyken kullanılmasının muhtemel olmadığı durumlarda ağ performansını düşürüyor. Amaç, ağla ilgili güç tüketimini azaltmak ve pil ömrünü uzatmak.
Gelişmiş hırsızlık koruması
Kamera asistanı ve diğer yenilikler
One UI 8.5, LUT (Arama Tablosu) profilleri, 3B uzamsal kayıt ve APV (Gelişmiş Profesyonel Video) desteği de dahil olmak üzere kamera uygulamasına önemli geliştirmeler getiriyor. LUT profilleri, kullanıcıların sinematik renk ön ayarlarını doğrudan LOG videoya uygulayarak, harici yazılıma ihtiyaç duymadan estetiği artırmalarını sağlıyor. Kamera uygulaması ayrıca geniş açılı lens kullanarak 3B yakalamayı da destekleyerek VR kulaklıklar için stereoskopik fotoğraf ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Ancak bu modda seri çekim veya GIF yakalama gibi bazı sınırlamalar mevcut.
200MP ana kameraya sahip Ultra modellerde mevcut 12MP seçeneğin yerini yeni 24MP varsayılan çekim modu alıyor. Samsung ayrıca HDR10+ desteği de sunabilir.
Daha iyi bağlantı için yeni WiFi seçenekleri
Reklam bildirimlerini otomatik sessize alma
Akıllı engelleme ise cihazınızdaki bildirimleri yerel olarak analiz ediyor. Sistem bir bildirimin reklam olduğunu düşünürse ve bu bildirimleri çok sık alıyorsanız engelliyor. Samsung, yeni özelliğin özellikle alışveriş dönemlerinde spam bildirimleri önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.
Galaxy AI tarafındaki yenilikler
One UI 8.5, telefonun bilinmeyen veya şüpheli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, görüşmenin canlı bir dökümünü alacak ve dilerlerse konuşmaya katılacak. Yapay zeka asistanı, cihaz Rahatsız Etmeyin modundayken bile çalışarak kesintisiz gizlilik sağlayacak. Bu özellik, istenmeyen e-postalara karşı korumayı güçlendirmeyi ve gelen iletişimler üzerinde kullanıcı kontrolünü artırmayı amaçlıyor.
Yapay Zeka tabanlı arama filtreleme, gelen aramaları otomatik olarak yönetiyor. Yapay zeka, bilinmeyen numaraları yanıtlayabiliyor, istenmeyen e-postaları veya otomatik aramaları filtreleyebiliyor ve canlı bir transkript sağlayabiliyor. Bu, aramayı yanıtlayıp yanıtlamayacağınıza dair bilinçli bir karar vermenizi sağlıyor.
Gizlilik de yapay zeka destekli bir iyileştirme alıyor. Gizli Ekran, hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için ekranın yan açılardan görünürlüğünü sınırlayacak. Birisi ekranınıza yandan bakmaya çalışırsa, yapay zeka ekranın bazı bölümlerini karartacak ya da gizleyecek. Bu özellik, Galaxy S26 serisine mi özel olacak yoksa herhangi bir OLED ekranlı modelde etkinleştirilebilecek mi henüz belli değil.
Now Nudges özelliği, yaptığınız işe göre ekranda proaktif öneriler sunarak menülerde gezinmeden daha hızlı işlem yapmanıza yardımcı oluyor. Kodlar veya adresler gibi önemli ayrıntıları hatırlamanıza, formları daha hızlı otomatik doldurmanıza veya yabancı metin göründüğünde anında çeviri başlatma gibi tek dokunuşla kısayollar atamanıza yardımcı olacak. Özellik, cihazda yerel olarak çalışıyor.
Samsung Galaxy S26 serisi, One UI 8.5 yazılımıyla gelecek. One UI 8 gibi Android 16 tabanlı ancak sıradan bir ara dönem güncellemesi olmayacak gibi görünüyor. Beta testleri zaten başladı ve güncelleme, geliştirilmiş görseller, anlamlı yapay zeka yükseltmeleri ve daha akıllı sistem araçları getiriyor.