Galaxy S26 işlemcisi belli oldu: Exynos 2600 sınırlı olacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni nesil Exynos 2600 platformu, bildiğiniz gibi şirketin uzun süredir tartışılan performans ve ısı yönetimi sorunlarına çözüm getirmeye hazırlanıyor. İlk tanıtım fragmanı, 2nm GAA sürecinin artık olgunlaşmaya başladığını gösterdi ve şirketin bu yonga üzerinde uzun süredir çalıştığını doğruladı. Ancak yeni bilgiler, işlemcinin dağıtım stratejisinin sınırlı kalacağını gösteriyor.

Küresel pazara Snapdragon geliyor

Kore merkezli CTT Research tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Exynos 2600, Galaxy S26 serisinin yalnızca yerel pazara yönelik versiyonlarında kullanılacak. Bu yaklaşımın arkasında ise üç ana neden bulunuyor. Çekirdek tarafındaki güvenlik açıkları, üretim verimliliğinin hâlâ düşük seviyelerde olması ve geçmiş nesillerde sıkça gündeme gelen ısınma problemleri.

Samsung'un Heat Pass Block adını verdiği mikro soğutma yapısı bu son noktaya çözüm sunmayı hedefliyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bu yapının önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük sıcaklık elde ettiğini belirtmişti. İşlemcinin üretim tarafında da net bir tablo bulunuyor. Samsung, 2nm GAA düğümünde seri üretime başladığında verimlilik oranının yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde olduğu ifade edilmişti.

Bu seviyenin 3nm sürece göre ciddi bir ilerleme olduğu bilinse de, görüşüne göre küresel dağıtım için yeterli değil. Bu nedenle Galaxy S26 serisinin büyük çoğunluğunda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Ayrıca Qualcomm ile yapılan anlaşma, Samsung'un yıllık sevkiyatlarının yüzde 75’inin Snapdragon tabanlı modellerden oluşmasını şart koşuyor.

