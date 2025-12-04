Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 işlemcisi belli oldu: Exynos 2600 sınırlı olacak

    Samsung’un 2nm GAA sürecine geçişi Exynos platformuna yönelik beklentileri yeniden yükseltti. Ancak yeni modelin dağıtım kapsamı, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi sınırlı kalacak gibi görünüyor.

    Galaxy S26 işlemcisi belli oldu: Exynos 2600 sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil Exynos 2600 platformu, bildiğiniz gibi şirketin uzun süredir tartışılan performans ve ısı yönetimi sorunlarına çözüm getirmeye hazırlanıyor. İlk tanıtım fragmanı, 2nm GAA sürecinin artık olgunlaşmaya başladığını gösterdi ve şirketin bu yonga üzerinde uzun süredir çalıştığını doğruladı. Ancak yeni bilgiler, işlemcinin dağıtım stratejisinin sınırlı kalacağını gösteriyor.

    Küresel pazara Snapdragon geliyor

    Kore merkezli CTT Research tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Exynos 2600, Galaxy S26 serisinin yalnızca yerel pazara yönelik versiyonlarında kullanılacak. Bu yaklaşımın arkasında ise üç ana neden bulunuyor. Çekirdek tarafındaki güvenlik açıkları, üretim verimliliğinin hâlâ düşük seviyelerde olması ve geçmiş nesillerde sıkça gündeme gelen ısınma problemleri.

    Samsung'un Heat Pass Block adını verdiği mikro soğutma yapısı bu son noktaya çözüm sunmayı hedefliyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bu yapının önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük sıcaklık elde ettiğini belirtmişti. İşlemcinin üretim tarafında da net bir tablo bulunuyor. Samsung, 2nm GAA düğümünde seri üretime başladığında verimlilik oranının yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde olduğu ifade edilmişti.

    Bu seviyenin 3nm sürece göre ciddi bir ilerleme olduğu bilinse de, görüşüne göre küresel dağıtım için yeterli değil. Bu nedenle Galaxy S26 serisinin büyük çoğunluğunda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Ayrıca Qualcomm ile yapılan anlaşma, Samsung'un yıllık sevkiyatlarının yüzde 75’inin Snapdragon tabanlı modellerden oluşmasını şart koşuyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat albea 1.2 otomatik vites nasıl pokemon fire red cheats bosch çamaşır makinesi sıkarken kazan vuruyor gıbırnet hizmet numarası öğrenme koltuk altına karbonat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum