Galaxy S26'nın kamera özelliği S25 modellerine geliyor

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda sızdırılan One UI 9 sürümü, Samsung'un 2025 amiral gemisi telefonlarına gelecek yeniliklere dair erken bir bakış sundu. En dikkat çekici eklemelerden biri, Galaxy S26 serisinde One UI 8.5 ile birlikte tanıtılan kamera sabitleme özelliği olan Yatay Kilitleme.

Samsung One UI 9.0 alacak cihazlar ve çıkış tarihi ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Horizontal Lock, Galaxy S25 telefonlara geliyor

Yatay Kilitleme, telefon kayıt sırasında eğildiğinde bile videoların düz kalmasını sağlayarak daha akıcı ve profesyonel görünümlü görüntüler üretmek için tasarlanmış bir özellik. Özellikle sabit görüntü yakalamanın zor olabileceği elde çekim yürüyüş sahneleri, aksiyon sahneleri ve seyahat videoları için kullanışlı. Horizontal Lock, Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılan öne çıkan yeni özelliklerden biriydi.

Horizontal Lock, telefonun kamera sensörlerine ve yazılıma dayandığından birçok kişi, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 yayınlandığında özelliğin gelmesini bekliyordu. Ancak Samsung, bu özelliği S26 ailesine özel tuttu ve bu durum eleştirilere yol açtı. Neyse ki, bu ayrıcalığın bu yılın sonlarına doğru gelecek One UI 9 ile sona ereceği görünüyor.

One UI 9 ile başka yeni özellikler de getiriyor

Sızdırılan One UI 9 sürümü, Horizontal Lock’un yanı sıra My FanCam olarak adlandırılan başka bir yeni özelliği de ortaya çıkardı. Bu, video kaydederken nesneleri merkezde tutmaya yardımcı olan yapay zeka destekli bir kamera aracı gibi görünüyor. Sadece ana objeyi seçmeniz gerekiyor; cihaz, hareket ettikçe nesneleri takip ediyor.

One UI 9 ayrıca cihaz sağlığı, teşhis ve garanti bilgileri için tek bir merkez görevi gören ayrı bir bölüm (Warranty and Care) sunuyor. Güvenli Kilitleme de yeni bir özellik; telefonunuzu anında kilitleyerek biyometrik güvenliği geçici olarak devre dışı bırakıyor. Cihazın kilidini açmak için PIN/desen girmeniz gerekiyor.

Bu özelliklerin Galaxy S26 serisi için One UI 9 Beta sürümünde bulunmadığını belirtmekte fayda var. Samsung, yeni özellikleri Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 ile sunabilir. Yeni katlanabilir cihazlar One UI 9 ile gelecek. Galaxy S26, S25 ve diğer uyumlu cihazlar, kararlı One UI 9 güncellemesiyle bu özellikleri alacak.

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