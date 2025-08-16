Galaxy S26 Pro'nun ekran boyutu ve pil kapasitesi ortaya çıktı

Galaxy S26 Pro'nun detayları netleşiyor
Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre Galaxy S26 Pro, küçük ekran boyutunu koruyacak. Ancak selefinden biraz daha büyük olan 6,27 inç ekranla gelecek. Galaxy S25'in 6,2 inç ekrana sahip olduğunu hatırlatalım.
Kaynak, daha önce ortaya atılan batarya kapasitesi artışını da doğruluyor ve telefonun selefinden 300 mAh daha fazla olan 4.300 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini söylüyor. Bu artış miktarı küçük görünse de, daha verimli işlemci ve ekranla ile birleşince, pil ömründe kayda değer bir artış görebiliriz.
Samsung'un "Pro" ismini tercih etmesi, model konumlandırmasında ve isimlendirme stratejisinde değişime işaret ediyor. Şirket bu değişiklikle, standart modeli daha üst seviyeye çekerek, iPhone 17 Pro'ya rakip olarak konumlandırmayı hedefliyor gibi görünüyor. Samsung benzer şekilde, satışları düşük seyreden Plus modelini de sonlandırarak, ultra ince Edge modeliyle yoluna devam edecek.
