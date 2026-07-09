Galaxy S26 satışları patladı: Samsung üretimi artırdı

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Tam Boyutta Gör Samsung, satışların artması nedeniyle Galaxy S26 serisinin üretimini artırıyor. Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarına olan talebi karşılamak için Temmuz ayı üretim planını %50'den fazla artırdığı söyleniyor. Bu durum, son başarılı tanıtımların ve gelecek yılki Galaxy S27 serisi için fiyat artışı endişelerinin bir neticesi olabilir.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 tarihi resmen açıklandı! 1 gün önce eklendi

Galaxy S26, Samsung'un Güney Kore'de en hızlı satan akıllı telefon serisi oldu

ETNews'in raporuna göre, Samsung yakın zamanda bileşen tedarikçilerinden Galaxy S26 serisinin Temmuz ayı üretimini artırmalarını istedi. Şirket, önceki 1 milyon adetlik hedefini 1.5 milyon adete çıkartmayı hedefliyor.

Galaxy S26 serisi, Güney Kore'deki büyük ölçekli tanıtımı etkinlikleri (8 Haziran - 5 Temmuz) sayesinde son zamanlarda sağlam bir satış ivmesi yakaladı. Samsung, ürünlerini satın alan kullanıcılarına Dijital Onnuri Hediye Çeklerinde %20 geri ödeme imkanı sağladı. Resmî online mağazası ve diğer noktalardan yapılan satışların bir önceki aya göre yaklaşık üç kat arttığı söyleniyor.

Galaxy S27 serisi daha yüksek fiyatla geliyor

Sektör analistleri ayrıca yaklaşan Galaxy S27 serisi için olası fiyat artışlarına ilişkin endişelerin tüketicileri Galaxy S26'yı daha erken satın almaya itmiş olabileceğine inanıyor. Önümüzdeki aylarda, yapay zeka sunucularına ve veri merkezlerine yapılan sağlam yatırımlar nedeniyle artan bellek çipi fiyatları, akıllı telefon üretim maliyetlerini büyük ölçüde artırabilir.

Samsung, Galaxy S27 serisiyle bu maliyet yükünün bir kısmını tüketicilere yansıtabilir. Başka bir deyişle, bir sonraki amiral gemisi serisi, selefinden daha yüksek bir fiyatla satışa çıkabilir. Bu olasılık, Galaxy S26 serisine olan talebi artırmış olabilir.

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