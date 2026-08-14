Galaxy S26 serisi, DxOMark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı

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iPhone 14 Pro ile aynı seviyede, iPhone 16'nın gerisinde
Bu durum, Galaxy S26'yı dört yıllık Apple iPhone 14 Pro ile aynı seviyeye getirirken, iPhone 16, Google Pixel 8 ve Xiaomi 15'in gerisinde bırakıyor. Samsung Galaxy S26'nın kamera özelliklerine bakıldığında bu şaşırtıcı değil; cihazda 1/1.56 inç sensörlü 50 megapiksel f/1.8 ana kamera, 1/2.55 inç sensörlü 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 3x zoomlu ve küçük 1/3.94 inç sensörlü 10 MP f/2.4 telefoto kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy S26 kamera sorunları
Samsung Galaxy S26, iyi renk üretimi, nispeten geniş dinamik aralığı, kabul edilebilir görüntü gürültüsü ve etkili görüntü sabitlemesiyle puan topluyor. Ancak, nispeten küçük sensörler, özellikle düşük ışıkta, görünür görüntü gürültüsü ve renk kaymalarından vasat gürültü azaltmaya kadar sorunlara neden oluyor, bu da detay kaybına yol açıyor.
Telefoto kamera, gün ışığında bile birçok rakibine göre daha az detay sunuyor. Ana kamera, değişken diyafram olmaması nedeniyle arka plandaki nesneleri her zaman net bir şekilde odaklayamıyor ancak nispeten geniş alan derinliği genellikle grup portreleri için yeterli oluyor. Genel olarak, Galaxy S26'nın kamera sistemi günlük durumlar için kabul edilebilir düzeyde ancak cihaz kesinlikle amiral gemisi seviyesinde performans sergilemiyor.Kaynakça https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s26-camera-test/ https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-S26-trails-Apple-iPhone-16-and-Google-Pixel-8-in-DxOMark-camera-analysis.1367575.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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