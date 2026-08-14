Galaxy S26 serisi, DxOMark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı

Tam Boyutta Gör DxOMark, Galaxy S26 kamera testi sonuçlarını yayınladı. Cihazın kamerası genel olarak 146 puan aldı. En iyi kameralı telefonlar listesine bakıldığında, kompakt amiral gemisi olarak pazarlanan cihazın kameralarının Google Pixel 8, Apple iPhone 16 gibi çok daha eski rakipleriyle bile boy ölçüşemediği görülüyor.

Samsung Galaxy S26 FE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

146 puanla 44. sırada

Tam Boyutta Gör Samsung’un en pahalı, en üst seviye telefonu Galaxy S26 Ultra, DxOMark kamera analizinde etkileyici performans sergileyememişti. Daha uygun fiyatlı ve daha ufak Galaxy S26 modeli için de aynı durum geçerli. Telefon, DxOMark’ın kamera analizinde yalnızca 146 puan alarak sıralamada 44. sırada yer aldı.

iPhone 14 Pro ile aynı seviyede, iPhone 16'nın gerisinde

Bu durum, Galaxy S26'yı dört yıllık Apple iPhone 14 Pro ile aynı seviyeye getirirken, iPhone 16, Google Pixel 8 ve Xiaomi 15'in gerisinde bırakıyor. Samsung Galaxy S26'nın kamera özelliklerine bakıldığında bu şaşırtıcı değil; cihazda 1/1.56 inç sensörlü 50 megapiksel f/1.8 ana kamera, 1/2.55 inç sensörlü 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 3x zoomlu ve küçük 1/3.94 inç sensörlü 10 MP f/2.4 telefoto kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S26 kamera sorunları

Samsung Galaxy S26, iyi renk üretimi, nispeten geniş dinamik aralığı, kabul edilebilir görüntü gürültüsü ve etkili görüntü sabitlemesiyle puan topluyor. Ancak, nispeten küçük sensörler, özellikle düşük ışıkta, görünür görüntü gürültüsü ve renk kaymalarından vasat gürültü azaltmaya kadar sorunlara neden oluyor, bu da detay kaybına yol açıyor.

Telefoto kamera, gün ışığında bile birçok rakibine göre daha az detay sunuyor. Ana kamera, değişken diyafram olmaması nedeniyle arka plandaki nesneleri her zaman net bir şekilde odaklayamıyor ancak nispeten geniş alan derinliği genellikle grup portreleri için yeterli oluyor. Genel olarak, Galaxy S26'nın kamera sistemi günlük durumlar için kabul edilebilir düzeyde ancak cihaz kesinlikle amiral gemisi seviyesinde performans sergilemiyor.

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Galaxy S26 serisi, DxOMark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı

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