Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor: Maliyeti düşecek

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S26 serisi, lansman tarihi yaklaştıkça netleşmeye devam ediyor. Kaçıranlar için bu yılki modellerin, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 olmak üzere ikili yonga seçeneği ile sunulacağı söyleniyor. Bu tercih ise, Samsung'a önemli bir maliyet avantajı sunabilir.

Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor

Son bilgilere göre Exynos 2600 mobil birime Snapdragon 8 Elite Gen 5’e kıyasla model başına 20-30 dolar daha düşük bir fiyatla sağlayacak. Daha düşük tedarik maliyeti ise, şirketin mobil bölümünün kâr marjlarına olumlu yansıyacak. Ayrıca temel modellerin bölgesel fiyatlandırmasında daha esnek bir yapı sunması bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra’nın yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile sunulacağı bilgisi ise serinin segment ayrımını belirginleştiren bir detay. Ultra modelin S serisi satışlarının yaklaşık yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde, Qualcomm’un üst segmentteki konumunun korunacağı anlaşılıyor. Buna karşın Avrupa, Güney Kore ve gelişmekte olan bazı bölgelerde S26 ve S26+ modellerinin Exynos 2600 ile gelecek.

Samsung, 2nm'nin performans ve verimlilik kazanımlarını açıkladı 1 gün önce eklendi

Peki Exynos 2600 neler getiriyor? Samsung’un yeni 2 nm GAA üretim sürecini kullanan işlemcinin, Heat Pass Block (HPB) teknolojisi sayesinde ısıl dengeyi iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca verimlilikte yaklaşık yüzde 30’luk bir iyileşme, daha dengeli sıcaklık değerleri ve güçlenen bir NPU'da bilgiler arasında.

