Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor: Maliyeti düşecek

Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor
Son bilgilere göre Exynos 2600 mobil birime Snapdragon 8 Elite Gen 5’e kıyasla model başına 20-30 dolar daha düşük bir fiyatla sağlayacak. Daha düşük tedarik maliyeti ise, şirketin mobil bölümünün kâr marjlarına olumlu yansıyacak. Ayrıca temel modellerin bölgesel fiyatlandırmasında daha esnek bir yapı sunması bekleniyor.
Galaxy S26 Ultra’nın yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile sunulacağı bilgisi ise serinin segment ayrımını belirginleştiren bir detay. Ultra modelin S serisi satışlarının yaklaşık yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde, Qualcomm’un üst segmentteki konumunun korunacağı anlaşılıyor. Buna karşın Avrupa, Güney Kore ve gelişmekte olan bazı bölgelerde S26 ve S26+ modellerinin Exynos 2600 ile gelecek.
Peki Exynos 2600 neler getiriyor? Samsung’un yeni 2 nm GAA üretim sürecini kullanan işlemcinin, Heat Pass Block (HPB) teknolojisi sayesinde ısıl dengeyi iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca verimlilikte yaklaşık yüzde 30’luk bir iyileşme, daha dengeli sıcaklık değerleri ve güçlenen bir NPU'da bilgiler arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: