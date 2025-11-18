Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor: Maliyeti düşecek

    Samsung'un Galaxy S26 serisindeki işlemci dağılımı netleşmeye başladı. Exynos 2600'ün fiyat avantajı, temel modellerin maliyet ve bölgesel stratejisini belirleyen temel unsur olacak.

    Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor: Maliyeti düşecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S26 serisi, lansman tarihi yaklaştıkça netleşmeye devam ediyor. Kaçıranlar için bu yılki modellerin, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 olmak üzere ikili yonga seçeneği ile sunulacağı söyleniyor. Bu tercih ise, Samsung'a önemli bir maliyet avantajı sunabilir. 

    Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 kesinleşiyor

    Son bilgilere göre Exynos 2600 mobil birime Snapdragon 8 Elite Gen 5’e kıyasla model başına 20-30 dolar daha düşük bir fiyatla sağlayacak. Daha düşük tedarik maliyeti ise, şirketin mobil bölümünün kâr marjlarına olumlu yansıyacak. Ayrıca temel modellerin bölgesel fiyatlandırmasında daha esnek bir yapı sunması bekleniyor.

    Galaxy S26 Ultra’nın yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile sunulacağı bilgisi ise serinin segment ayrımını belirginleştiren bir detay. Ultra modelin S serisi satışlarının yaklaşık yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde, Qualcomm’un üst segmentteki konumunun korunacağı anlaşılıyor. Buna karşın Avrupa, Güney Kore ve gelişmekte olan bazı bölgelerde S26 ve S26+ modellerinin Exynos 2600 ile gelecek.

    Peki Exynos 2600 neler getiriyor? Samsung’un yeni 2 nm GAA üretim sürecini kullanan işlemcinin, Heat Pass Block (HPB) teknolojisi sayesinde ısıl dengeyi iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca verimlilikte yaklaşık yüzde 30’luk bir iyileşme, daha dengeli sıcaklık değerleri ve güçlenen bir NPU'da bilgiler arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kronen söhne hangi ülkenin operatör değişikliği hak mahrumiyeti rehinli ne demek volkswagen tiguan en çok tutulan modeli taksi çıkması egea

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum