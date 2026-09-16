Galaxy S26 serisi için One UI 9 yayınlandı: Güncelleme neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Bu güncelleme, dört ayı aşkın süren beta test sürecinin ardından Android 17 deneyimini Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerine getiriyor. S26 FE halihazırda One UI 9 ile geliyor. Güncelleme, ilk olarak Kore'deki beta kullanıcılarına sunulmaya başlandı, kademeli olarak diğer ülkedeki kullanıcılara gönderilecek.

Samsung Galaxy S26 FE'nin tartışmalı Türkiye fiyatı açıklandı 5 sa. önce eklendi

Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra için One UI 9 yayınlanmaya başladı

Galaxy S26 serisi için One UI 9 beta programı Mayıs ayında başlatılmış, kullanıcılara Samsung'un Android 17 tabanlı yazılımını erkenden deneyimleme fırsatı sunmuştu. Samsung, genel kullanıma sunulmadan önce deneyimi iyileştirmek ve hataları gidermek amacıyla yedi beta sürümü ve birkaç acil durum düzeltme (hotfix) güncellemesi yayınladı. Nihai yazılım, BZI6 yazılım sürümüyle sunulmaya başlandı.

Her zamanki gibi, beta kullanıcıları için beta sürümden kararlı sürüme geçiren ve Eylül 2026 güvenlik yamasını da içeren nispeten küçük bir güncelleme olacak. Bu durumda güncelleme boyutu yaklaşık 650 MB civarında ancak bu, modele ve operatöre göre değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan, One UI 8.5 sürümünden geçenler, muhtemelen 4 GB civarında olacak çok daha büyük bir güncelleme indirecek.

Galaxy S26 One UI 9 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

Bu devasa boyut, güncellemenin kapsamı hakkında önemli bir ipucu veriyor. One UI 9, yalnızca bir Android sürüm yükseltmesi değil. Samsung, kişiselleştirme, yapay zeka destekli deneyimler, güvenlik ve günlük kullanım etkileşimlerine yönelik iyileştirmeler dahil olmak üzere, güncelleme kapsamında birçok değişiklik ve yeni özellik sundu. Yeni Galaxy AI eklemeleri arasında "My FanCam" ve "Call Brief" gibi özellikler yer alıyor.

One UI 9 ayrıca Hızlı Panel özelleştirmesi, Samsung DeX, Game Booster ve güvenlikle ilgili özellikler gibi alanlarda da değişiklikler getiriyor. Buna ek olarak; yaratıcılık, erişilebilirlik, kişiselleştirme ve güvenlik konularında da iyileştirmeler mevcut.

Samsung'un Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 dağıtımını kademeli olarak dünya geneline yayması bekleniyor.

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Galaxy S26 serisi için One UI 9 güncellemesi yayınlandı

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