Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisi için One UI 9 yayınlandı: Güncelleme neler getiriyor?

    Samsung, Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra için kararlı One UI 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, Android 17 tabanlı ve Eylül 2026 güvenlik yamasını içeriyor.

    samsung galaxy s26 serisi telefonlar için one ui 9 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Bu güncelleme, dört ayı aşkın süren beta test sürecinin ardından Android 17 deneyimini Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerine getiriyor. S26 FE halihazırda One UI 9 ile geliyor. Güncelleme, ilk olarak Kore'deki beta kullanıcılarına sunulmaya başlandı, kademeli olarak diğer ülkedeki kullanıcılara gönderilecek.

    Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra için One UI 9 yayınlanmaya başladı

    Galaxy S26 serisi için One UI 9 beta programı Mayıs ayında başlatılmış, kullanıcılara Samsung'un Android 17 tabanlı yazılımını erkenden deneyimleme fırsatı sunmuştu. Samsung, genel kullanıma sunulmadan önce deneyimi iyileştirmek ve hataları gidermek amacıyla yedi beta sürümü ve birkaç acil durum düzeltme (hotfix) güncellemesi yayınladı. Nihai yazılım, BZI6 yazılım sürümüyle sunulmaya başlandı.

    Her zamanki gibi, beta kullanıcıları için beta sürümden kararlı sürüme geçiren ve Eylül 2026 güvenlik yamasını da içeren nispeten küçük bir güncelleme olacak. Bu durumda güncelleme boyutu yaklaşık 650 MB civarında ancak bu, modele ve operatöre göre değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan, One UI 8.5 sürümünden geçenler, muhtemelen 4 GB civarında olacak çok daha büyük bir güncelleme indirecek.

    Galaxy S26 One UI 9 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

    Bu devasa boyut, güncellemenin kapsamı hakkında önemli bir ipucu veriyor. One UI 9, yalnızca bir Android sürüm yükseltmesi değil. Samsung, kişiselleştirme, yapay zeka destekli deneyimler, güvenlik ve günlük kullanım etkileşimlerine yönelik iyileştirmeler dahil olmak üzere, güncelleme kapsamında birçok değişiklik ve yeni özellik sundu. Yeni Galaxy AI eklemeleri arasında "My FanCam" ve "Call Brief" gibi özellikler yer alıyor.

    One UI 9 ayrıca Hızlı Panel özelleştirmesi, Samsung DeX, Game Booster ve güvenlikle ilgili özellikler gibi alanlarda da değişiklikler getiriyor. Buna ek olarak; yaratıcılık, erişilebilirlik, kişiselleştirme ve güvenlik konularında da iyileştirmeler mevcut.

    Samsung'un Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 dağıtımını kademeli olarak dünya geneline yayması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sunexpress koltuk düzeni daihatsu cuore klima bir taraf sıcak bir taraf soğuk üflüyor 7000 btu klima mecidiyeköy anadolu lisesi taban puanı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum