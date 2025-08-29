Galaxy S26 serisinin kalınlık değerleri ortaya çıktı: Bütün modeller incelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi, mevcut modellere göre daha ince gövdeye sahip olacak. Üstelik yeni modeller, pil ömründen ve dayanıklılıktan ödün vermeden bunu başaracak.

Samsung Galaxy S26 serisi daha ince olacak

SammyGuru sitesinin şirket içerisinden aldığı bilgilere göre, Galaxy S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra modellerinden oluşacak olan serinin bütün modelleri önemli ölçüde incelecek. Standart modelin yerini alan S26 Pro'nun kalınlığının yalnızca 6,7 ​​mm (mevcut model 7,2 mm) olacağı belirtiliyor. S26 Edge ise, S25 Edge'in 5,8 mm'lik kalınlığına kıyasla 5,5 mm kalınlığında olacak. Buna rağmen, 300 mAh büyük olan 4.200 mAh'lik bir pile sahip olacak.

S26 Ultra'nın ise 7,8 mm kalınlığında olması bekleniyor. S25 Ultra'nın 8,2 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Ultra'da S Pen olduğu için diğer modeller kadar ince bir gövdeye sahip olamayacak. Telefonun, selefiyle aynı büyüklükte (5.000 mAh) batarya ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 FE her açıdan görüntülendi 12 sa. önce eklendi

Bu rakamların Galaxy S26 serisinin en yeni prototiplerinden geldiğini ve bu nedenle nihai boyutların biraz farklılık gösterebileceğini belirtmekte fayda var. Yine de, rakamların aynı seviyede kalmaları bekleniyor.

Galaxy S26 ailesinin Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve fiyatların bu yılki ürün serisiyle aynı olması bekleniyor: Pro için 799 dolar, Edge için 1.099 dolar ve Ultra için 1.299 dolar. Ancak standart modelin Pro ile değişmesi nedeniyle, bu modele özel bir fiyat artışının gerçekleşmesi de ihtimal dahilinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 serisi seleflerinden daha ince olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: