Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisinin kalınlık değerleri ortaya çıktı: Bütün modeller incelecek

    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi, mevcut modellere göre daha ince gövdeye sahip olacak. Yeni bir sızıntı, telefonların kalınlıklarını ortaya koydu.

    Galaxy S26 serisi seleflerinden daha ince olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi, mevcut modellere göre daha ince gövdeye sahip olacak. Üstelik yeni modeller, pil ömründen ve dayanıklılıktan ödün vermeden bunu başaracak.

    Samsung Galaxy S26 serisi daha ince olacak

    SammyGuru sitesinin şirket içerisinden aldığı bilgilere göre, Galaxy S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra modellerinden oluşacak olan serinin bütün modelleri önemli ölçüde incelecek. Standart modelin yerini alan S26 Pro'nun kalınlığının yalnızca 6,7 ​​mm (mevcut model 7,2 mm) olacağı belirtiliyor. S26 Edge ise, S25 Edge'in 5,8 mm'lik kalınlığına kıyasla 5,5 mm kalınlığında olacak. Buna rağmen, 300 mAh büyük olan 4.200 mAh'lik bir pile sahip olacak.

    S26 Ultra'nın ise 7,8 mm kalınlığında olması bekleniyor. S25 Ultra'nın 8,2 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Ultra'da S Pen olduğu için diğer modeller kadar ince bir gövdeye sahip olamayacak. Telefonun, selefiyle aynı büyüklükte (5.000 mAh) batarya ile gelmesi bekleniyor.

    Bu rakamların Galaxy S26 serisinin en yeni prototiplerinden geldiğini ve bu nedenle nihai boyutların biraz farklılık gösterebileceğini belirtmekte fayda var. Yine de, rakamların aynı seviyede kalmaları bekleniyor.

    Galaxy S26 ailesinin Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve fiyatların bu yılki ürün serisiyle aynı olması bekleniyor: Pro için 799 dolar, Edge için 1.099 dolar ve Ultra için 1.299 dolar. Ancak standart modelin Pro ile değişmesi nedeniyle, bu modele özel bir fiyat artışının gerçekleşmesi de ihtimal dahilinde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psp batarya akıllı debriyaj sistemi yorumları fm 24 yenilmez taktik byd yorumlar azerspace otomatik arama frekansı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum