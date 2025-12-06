Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Şarj hızları artıyor

    Samsung'un Galaxy S26 serisinde kablosuz şarj hızlarını artıracağı ortaya çıktı. Seri, önceki modele kıyasla yeni bir şarj cihazı ile gelecek. İşte detaylar... 

    Galaxy S26 serisinin bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2026 başında tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili teknik detaylar netleşmeye başladı. Son bilgiler ise şarj tarafında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirketin, yeni modellerin hızlanan kablosuz şarj desteğine uyum sağlamak için EP-P2900 model numarasına sahip yeni bir şarj cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Galaxy S26 serisi daha hızlı kablosuz şarj ile geliyor

    Samsung'unEP-P2900 model numaralı sarj cihazı, şirketin Qi2 şarj cihazının sunduğu 15W'a kıyasla 25W kablosuz şarj desteği sunmaya hazırlanıyor. Perakende verilerine göre koyu gri renkte listelenen EP-P2900, Galaxy S ve Galaxy Z serilerinin yanı sıra Galaxy Buds modellerini de destekleyecek. Bu durum, Samsung’un ekosistem genelinde daha yüksek şarj hızlarına geçiş yapacağını doğruluyor.

    Şu an için Galaxy S26 Ultra'nın 25W, Galaxy S26 ve S26+ modellerinin ise 20W kablosuz şarj desteklemesi bekleniyor. Kablolu tarafta da küçük bir farklılaşma söz konusu. Galaxy S26 Ultra'nın 60W hızlı şarj desteğine sahip olacağı, S26 ve S26+ modellerinin ise sırasıyla 25W ve 45W seviyelerini koruyacağı belirtiliyor.

    Galaxy S26 serisinin Ocak-Şubat 2026 döneminde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla telefonların yeni şarj aksesuarıyla birlikte duyurulması muhtemel. Galaxy S26, 26 Plus ve S26 Ultra hakkında bilinen tüm detaylara hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgili olmayan kıza hediye görüntülü sohbet antensiz tv nasıl çeker megan 2 neden tutulmuyor zara beden yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum