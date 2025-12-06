Galaxy S26 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Şarj hızları artıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un 2026 başında tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili teknik detaylar netleşmeye başladı. Son bilgiler ise şarj tarafında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirketin, yeni modellerin hızlanan kablosuz şarj desteğine uyum sağlamak için EP-P2900 model numarasına sahip yeni bir şarj cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Galaxy S26 serisi daha hızlı kablosuz şarj ile geliyor

Samsung'unEP-P2900 model numaralı sarj cihazı, şirketin Qi2 şarj cihazının sunduğu 15W'a kıyasla 25W kablosuz şarj desteği sunmaya hazırlanıyor. Perakende verilerine göre koyu gri renkte listelenen EP-P2900, Galaxy S ve Galaxy Z serilerinin yanı sıra Galaxy Buds modellerini de destekleyecek. Bu durum, Samsung’un ekosistem genelinde daha yüksek şarj hızlarına geçiş yapacağını doğruluyor.

Şu an için Galaxy S26 Ultra'nın 25W, Galaxy S26 ve S26+ modellerinin ise 20W kablosuz şarj desteklemesi bekleniyor. Kablolu tarafta da küçük bir farklılaşma söz konusu. Galaxy S26 Ultra'nın 60W hızlı şarj desteğine sahip olacağı, S26 ve S26+ modellerinin ise sırasıyla 25W ve 45W seviyelerini koruyacağı belirtiliyor.

Galaxy S26 işlemcisi belli oldu: Exynos 2600 sınırlı olacak 1 gün önce eklendi

Galaxy S26 serisinin Ocak-Şubat 2026 döneminde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla telefonların yeni şarj aksesuarıyla birlikte duyurulması muhtemel. Galaxy S26, 26 Plus ve S26 Ultra hakkında bilinen tüm detaylara hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz.

