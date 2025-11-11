Galaxy S26 serisinin boyutları ve kablosuz şarj hızları belli oldu

Kablosuz şarj hızı 25W'a yükselecek
X platformundaki sızıntı kaynağı Ice Universe'nin paylaştığı bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra'nın kablolu şarj hızıyla beraber kablosuz şarj hızı da artacak. Yeni modelin kablolu şarj hızının 45W'tan 60W'a çıkacağı daha önce belirtilmişti. Şimdi de kablosuz şarj hızının 15W'tan 25W'a yükseleceği iddia ediliyor. Galaxy S26 ve S26 Plus'ta ise hız 20W'a yükselecek. Her üç telefonun da Qi2 (veya daha yüksek) şarj cihazlarıyla uyumlu dahili mıknatıslara sahip olması bekleniyor.
Kaynak ayrıca cihazların boyutlarını da paylaştı ve bu verilerin resmi veriler olduğunu vurguladı. Buna göre Galaxy S26 Ultra, 163.6 mm x 78.1 mm x 7.9 mm ölçülerine sahip olacak. Bu rakamlar, cihazın selefine göre biraz daha uzun ve geniş ancak daha ince olacağını gösteriyor. Galaxy S25 Ultra'nın 162.8 mm x 77.6 mm x 8.2 mm ölçülere sahip olduğunu hatırlatalım.
Galaxy S26 ise 149.4 mm x 71.5 mm x 6.9 mm boyutlarına sahip olacak. Ekran boyutu 6.2 inçten 6.3 inçe yükseleceği için telefonun boyutları bir miktar büyüyecek ancak daha ince yapıda olacak. Galaxy S26 Plus'ın ölçüleri ise açıklanmadı. Daha önceki sızıntılar, cihazın 158.4 mm x 75.7 mm x 7.35 mm ölçülere sahip olacağını iddia ediyordu.