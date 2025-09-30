Galaxy S26 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra, 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera ve 50MP periskop kameraya sahip olacak. Cihazın önünde 12MP kamera olacak. Kamera tedarikçileri ise şu şekilde:
Ana kamera (200 MP): Samsung Electro-Mechanics ve Samsung
Ultra geniş açılı kamera (50 MP): Sunny Optical ve Patron
Telefoto kamera (10 MP): Power Logics ve Patron
Periscope kamera (50 MP): Samsung Electro-Mechanics, Sunny Optical ve MCNext
Ön kamera (12 MP): Namuga ve MCNext
Galaxy S26 Pro ve S26 Edge kamera özellikleri nasıl olacak?
Galaxy S26 Edge'in çok daha güçlü kamera sistemi sunması bekleniyor. 200 megapiksel ana kamera ile gelecek olan cihaz, kullanıcıların inanılmaz derecede detaylı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Galaxy S26 Edge, 50 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. S26 Pro gibi, selfie'ler için 12 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Edge modeli, daha ince ve hafif telefonda daha güçlü kameralar isteyen kullanıcılar için cazip olacak.
Galaxy S26 serisi, Samsung’un One UI yazılımının yeni sürümü One UI 8.5 ile gelecek. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik ve iyileştirme getirecek.
