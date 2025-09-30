Galaxy S26 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 2026 başlarında çıkış yapacak bir sonraki büyük amiral gemisi Galaxy S26 serisine hazırlanıyor. Seri, her zamanki gibi üç modelden oluşacak ancak birkaç önemli değişiklik olacak. Plus modeli, yerini ultra ince S26 Edge’e bırakacak. Temel model artık S26 Pro olarak adlandırılacak. Serinin başında Galaxy S26 Ultra yer alacak. Resmi lansman öncesinde yeni bir sızıntı, tüm serinin kamera kurulumunu ortaya çıkardı.

Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör MCNext, Samsung’un yeni tedarikçisi olacak ve en üst seviye model olan Galaxy S26 Ultra için önemli bir kamera parçası (yüksek kalitede uzun mesafe zoom sağlayan periskop benzeri kamera) üretecek. Samsung Electro-Mechanics, Sunny Optical ve MCNext, S6 Ultra için periskop kamera tedarik edecek isimler arasında. 3x zoom kamera üretimi Power Logics ve Patron’da olacak. Kamera tedarikçilerinin bu yılın Kasım ayı civarında üretime başlayacağı söyleniyor. Bu ünitelerin, gelecek yılın ilk çeyreğinde sevk edilecek ilk cihaz partisinde kullanılması hedefleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra, 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera ve 50MP periskop kameraya sahip olacak. Cihazın önünde 12MP kamera olacak. Kamera tedarikçileri ise şu şekilde:

Ana kamera (200 MP): Samsung Electro-Mechanics ve Samsung

Ultra geniş açılı kamera (50 MP): Sunny Optical ve Patron

Telefoto kamera (10 MP): Power Logics ve Patron

Periscope kamera (50 MP): Samsung Electro-Mechanics, Sunny Optical ve MCNext

Ön kamera (12 MP): Namuga ve MCNext

Galaxy S26 Pro ve S26 Edge kamera özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Pro'nun Galaxy S25 serisindekine çok benzer kamera kurulumuna sahip olacağı bildiriliyor. Ana kamera, keskin ve detaylı fotoğraflar çekmeye yardımcı olacak 50 megapiksel sensör içerecek. Geniş açılı çekimler için 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakalamak için 3x zoom özellikli 10 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Cihaz, selfie, görüntülü görüşme ve fotoğraflarda mükemmel kalite sağlayacak 12 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Galaxy S26 Edge'in çok daha güçlü kamera sistemi sunması bekleniyor. 200 megapiksel ana kamera ile gelecek olan cihaz, kullanıcıların inanılmaz derecede detaylı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Galaxy S26 Edge, 50 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. S26 Pro gibi, selfie'ler için 12 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Edge modeli, daha ince ve hafif telefonda daha güçlü kameralar isteyen kullanıcılar için cazip olacak.

Galaxy S26 serisi, Samsung’un One UI yazılımının yeni sürümü One UI 8.5 ile gelecek. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik ve iyileştirme getirecek.

