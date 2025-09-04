Galaxy S26 serisi iPhone 17’ye benzer tasarımla gelebilir: İşte görseller

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S26 serisi hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı. Sızdırılan maket fotoğrafları, özellikle kamera tasarımında dikkat çekici değişikliklere işaret ediyor. Bu değişiklik, iPhone 17 serisinde beklenen tasarım değişikliğiyle büyük ölçüde benzerlik taşıyor.

Kamera adasında radikal değişiklik

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Sonny Dickson tarafından paylaşılan görsellere göre, Galaxy S26 (S26 Pro), S26 Edge ve S26 Ultra olmak üzere üç farklı model kullanıcıların karşısına çıkacak. S26 ve S26 Ultra’da küçük bir kamera adası bulunurken, en dikkat çeken tasarım değişikliği S26 Edge’de görülüyor. Bu modelde kamera çıkıntısı, telefonun arka yüzeyini boydan boya kaplayan bir formda tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, daha önce sızan iPhone 17 görüntülerinde gördüğümüz tasarıma oldukça benziyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Samsung’un yeni serisi iPhone 17’nin en büyük tasarım hamlesine yakın bir çizgi izleyebilir.

Seride geçen yılki “Plus” modelinin yerini bu kez Galaxy S26 Edge alacak. Samsung’un daha ince bir kasa yapısı ile öne çıkarması beklenen Edge, serinin orta segmentini temsil edecek. Üst düzey performans için S26 Ultra, temel kullanıcılar için ise S26 Pro konumlanacak.

Maketlerde dikkat çeken bir diğer detay ise Qi2 kablosuz şarj desteği. Görüntüler, cihazlarda dahili manyetik halka bulunduğunu gösteriyor. Bu sayede herhangi bir ek aparata ihtiyaç duymadan Qi2 standardıyla uyumlu hızlı kablosuz şarj mümkün olabilir.

Apple’ın iPhone 17 serisini önümüzdeki hafta tanıtması beklenirken, Samsung’un Galaxy S26 serisini ocak ayında duyuracağı öngörülüyor. Şirket bugün Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmiş olsa da şimdiden gözler Galaxy S26 serisine çevrilmiş durumda.

