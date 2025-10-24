Galaxy S26 serisinin üretim takvimi gecikti: Lansman ertelenebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisine dair iddialar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde serinin çıkışının Ocak ayından Mart'a ertenebileceğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Güney Kore'den gelen yeni bir haber bu iddiayı güçlendiriyor.

Standart ve Plus modelinin üretimi Ocak ayına sarktı

The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy S26 serisinin en üst modeli olan Ultra'nın üretimine Aralık ayında başlayacak. Diğer modellerin seri üretimi ise, Edge'nin yerine geliştirilen Plus modelinin geliştirme süreci tamamlandıktan sonra Ocak ayında başlayacak. Şirket, başlangıçta üç modelin de Aralık ayında seri üretime girmesini hedeflemişti. Kaynak, bu gecikmeler nedeniyle serinin geçen yıla kıyasla biraz daha geç piyasaya çıkabileceğini tahmin ediyor.

S26 Edge'in iptali gecikmeye neden oldu

Bu gecikmenin sebebinin, Edge modelinin geliştirme projesinin durdurulması olduğu belirtiliyor. Galaxy S25 Edge'nin düşük satış rakamları nedeniyle S26 Edge'den vazgeçen şirket, S25 serisinde olduğu gibi Plus modelini yeniden seriye dahil etme kararı aldı.

Plan değişikliği nedeniyle, Galaxy S26 Plus modeli yeniden geliştirilmek zorunda kaldı. Standart ve Ultra modellerin geliştirme süreci tamamlanmış olsa da, Plus modelinin geliştirme görevinin bitirilmesi 1-2 ay kadar daha sürecek. Bu yüzden üretim sırasına Ultra modelinden başlanacak.

Bir sektör yetkilisinin aktardığına göre, Samsung açısından nihai ürün üretim kapasitesi sınırlı olduğundan, geliştirmesi tamamlanan ve toplam satışların yarısından fazlasını oluşturması beklenen Ultra'dan üretime başlamak en verimli seçenek olarak görülüyor.

Standart modelin geliştirmesi bitmiş olmasına rağmen üretimin Plus modelle aynı zamana denk getirilmesinin, üretim hattı verimliliği amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Özellikle OLED panellerde bu yaklaşım öne çıkıyor. Samsung, Galaxy S serilerinde standart ve Plus modellerde aynı OLED ekranı kullanma eğiliminde. Diğer birçok bileşen de benzerlik gösteriyor.

Bileşen üretim takvimi ise parça türüne göre değişiyor. Bazı parçaların Ekim sonu veya Kasım ayında üç model için toplu üretime başlaması beklenirken, bazı Plus modeline özel parçaların Aralıkta üretime girmesi öngörülüyor. Üretim başlamadan önce, ürün geliştirme süreci ve güvenilirlik testlerinin tamamlanması gerekiyor.

