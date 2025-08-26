Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro gibi büyük bir kamera adasına sahip olabilir

    Güney Kore'den gelen yeni rapora göre, yaklaşan Galaxy S26 Ultra, iPhone Pro modelleri ve Çinli amiral gemisi modellerine benzer şekilde büyük bir kamera adasına sahip olacak.

    Galaxy S26 Ultra, büyük bir kamera adasına sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S22 Ultra'dan bu yana bağımsız sensörlerden oluşan bir kamera tasarımını kullanıyor. Ancak Galaxy S26 Ultra ile beraber bu tasarım anlayışı değişebilir.

    Samsung Galaxy S26 Ultra büyük kamera adasıyla gelebilir

    Güney Kore'den gelen yeni rapora göre, yaklaşan Galaxy S26 Ultra, en son 2021'deki Galaxy S21 Ultra'da görülen yekpare bir kamera adasına kavuşacak. Son yıllarda daha zarif bir kamera tasarımını benimseyen Samsung böylece Çinli üreticiler gibi daha büyük ve gösterişli bir kamera tasarımına geçiş yapacak. Apple'ın da iPhone 17 Pro ve Pro Max de daha büyük bir kamera adasına geçeceği biliniyor. 

    Samsung'un bu tercihinin arkasında, Galaxy S26 Ultra'da uzun zamandır beklenen kamera yükseltmelerinin yattığı ifade ediliyor. Daha büyük ve gelişmiş sensörler nedeniyle artan kamera çıkıntılarının fazla görünür olmaması için bir ada içerisine yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

    Daha önce S26 Ultra'nın, Sony'nin 200 MP çözünürlüğe sahip 1/1.1 inçlik sensörünü kullanan yeni bir ana kamerayla geleceği söylentileri vardı. Ancak şuan için doğrulanmış bir bilgi yok.

    Galaxy S26 Ultra'nın ayrıca, selefinden daha yumuşak köşelere sahip olacağı iddia ediliyor. Bu iki değişikliğin gerçekleşmesi halinde, yeni amiral gemisi telefon selefinden göre önemli ölçüde farklı görünecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biri sizinle çok uğraşıyorsa ne yapılır dikişten sonra şişlik nasıl geçer park yasağı levhası kaç metre geçerlidir fiber altyapı başvurusu burdur fethiye yolu nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-S1011NT
    HP Victus 16-S1011NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum