Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro gibi büyük bir kamera adasına sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S22 Ultra'dan bu yana bağımsız sensörlerden oluşan bir kamera tasarımını kullanıyor. Ancak Galaxy S26 Ultra ile beraber bu tasarım anlayışı değişebilir.

Samsung Galaxy S26 Ultra büyük kamera adasıyla gelebilir

Güney Kore'den gelen yeni rapora göre, yaklaşan Galaxy S26 Ultra, en son 2021'deki Galaxy S21 Ultra'da görülen yekpare bir kamera adasına kavuşacak. Son yıllarda daha zarif bir kamera tasarımını benimseyen Samsung böylece Çinli üreticiler gibi daha büyük ve gösterişli bir kamera tasarımına geçiş yapacak. Apple'ın da iPhone 17 Pro ve Pro Max de daha büyük bir kamera adasına geçeceği biliniyor.

Samsung'un bu tercihinin arkasında, Galaxy S26 Ultra'da uzun zamandır beklenen kamera yükseltmelerinin yattığı ifade ediliyor. Daha büyük ve gelişmiş sensörler nedeniyle artan kamera çıkıntılarının fazla görünür olmaması için bir ada içerisine yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Daha önce S26 Ultra'nın, Sony'nin 200 MP çözünürlüğe sahip 1/1.1 inçlik sensörünü kullanan yeni bir ana kamerayla geleceği söylentileri vardı. Ancak şuan için doğrulanmış bir bilgi yok.

Galaxy S26 Ultra'nın ayrıca, selefinden daha yumuşak köşelere sahip olacağı iddia ediliyor. Bu iki değişikliğin gerçekleşmesi halinde, yeni amiral gemisi telefon selefinden göre önemli ölçüde farklı görünecek.

