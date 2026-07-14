Galaxy S26 Ultra'da ekran sorunu: Kırmızı ton şikayetleri artıyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın piyasaya çıkışından yalnızca birkaç ay sonra bazı kullanıcılar, ekranın tam ortasında beliren kırmızımsı bir leke fark ettiklerini bildiriyor. Her cihazda görülmese de artan şikayetler, telefonu satın almayı düşünen kullanıcıları endişelendirmeye başladı. Samsung, gelen bildirimleri doğrulayarak konuyla ilgili şirket içinde inceleme başlattığını açıkladı.

İki üç aylık kullanımın ardından ortaya çıkıyor

Kullanıcıların aktardığına göre kırmızımsı alan, cihaz ilk alındığında değil, yaklaşık iki ila üç aylık kullanımın ardından ortaya çıkıyor. Bu durum, AMOLED panellerde zaman zaman görülebilen genel renk sapmalarından farklı bir tablo çiziyor. Samsung daha önce ekran genelindeki kırmızı veya sarı tonların ayar değişiklikleriyle giderilebildiğini belirtmişti. Ancak bu kez yalnızca ekranın merkezinde oluşan renk bozulması daha spesifik bir soruna işaret ediyor.

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Sorun Privacy Display'den mi kaynaklanıyor?

Ortaya atılan iddiaların büyük bölümü, Galaxy S26 Ultra'ya özel Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğine odaklanıyor. Donanım seviyesinde çalışan bu teknoloji, ekranın görüş açısını daraltarak çevredeki kişilerin ekrandaki içerikleri görmesini zorlaştırıyor. Özellikle bankacılık uygulamaları veya özel mesajlar gibi hassas içeriklerde ek gizlilik sağlayan sistemin, ışık dağılımını kontrol etme şekli nedeniyle zaman içinde düzensiz aşınma ya da renk değişimine yol açabileceği öne sürülüyor.

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Şu an için problemin donanımdan mı, yeni Privacy Display teknolojisinden mi yoksa bir yazılım güncellemesinden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Daha önce AMOLED ekranlarda görülen kırmızı ve yeşil çizgi sorunlarında olduğu gibi, yazılımın da etkili olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Reddit'te bazı kullanıcılar ise görülen kırmızı tonun aslında ekran paneli ile telefonun iç bileşenleri arasındaki yapıştırıcıdan kaynaklandığını öne sürüyor. Bu iddiaya göre yapıştırıcı ultraviyole (UV) ışık altında görünür hale geliyor. Ancak şu ana kadar bu açıklamayı doğrulayan herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Samsung, Güney Kore merkezli Newsway gazetesine yaptığı açıklamada konunun farkında olduğunu doğruladı. Şirket, sorunun kaynağını belirlemek amacıyla şirket içinde teknik inceleme yürüttüğünü açıkladı.