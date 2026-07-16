Galaxy S26 Ultra'da kırmızı ekran sorunu: Güncelleme geliyor

Samsung: renk kalibrasyon yazılımı optimizasyonundan kaynaklanıyor
Şirket, ekran maksimum parlaklıkta kalırken uzun süre güçlü ortam ışığına maruz kaldıktan sonra ekranın merkezinde renk dengesinin hafifçe kayabileceğini tespit etti.
Galaxy S26 Ultra, ışık iletimini ve güç verimliliğini artırmak için geleneksel polarizörü ortadan kaldıran markanın en yeni OLED uygulamasını kullanan ilk Samsung telefonu. Bu değişiklik, farklı bir kalibrasyon profili gerektirdi. Samsung, yazılımın panelin özelliklerini her senaryoda mükemmel bir şekilde hesaba katmadığını söylüyor.
Yazılım güncellemesiyle çözülecek
Samsung, yetkili servis merkezlerinde düzeltilmiş renk kalibrasyon yazılımını zaten uyguluyor. Servis merkezine gidemeyen kullanıcılar için şirket, aynı düzeltmeyi sağlayacak bir yazılım güncellemesi hazırlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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