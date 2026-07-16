Galaxy S26 Ultra'da kırmızı ekran sorunu: Güncelleme geliyor

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Tam Boyutta Gör Bazı Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, yakın zamanda ekranının ortasında kırmızı, dikdörtgen bir iz oluştuğuna dair şikayetlerini dile getirmişti. Samsung, inceleme için ekran ve diğer örnekleri topladıktan sonra sorunun ekran panelinden değil, yazılım optimizasyonundan kaynaklandığı sonucuna vardı.

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Samsung: renk kalibrasyon yazılımı optimizasyonundan kaynaklanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung'a göre, sorun, Galaxy S26 Ultra'nın yeni Gizlilik Ekranı teknolojisi için tam olarak optimize edilmemiş renk kalibrasyon yazılımıyla ilişkili. Bir Samsung Electronics yetkilisi, “Bu bir ekran donanımı sorunu değil, renk kalibrasyon yazılımı optimizasyonu ile çözülebilecek bir mesele” dedi.

Şirket, ekran maksimum parlaklıkta kalırken uzun süre güçlü ortam ışığına maruz kaldıktan sonra ekranın merkezinde renk dengesinin hafifçe kayabileceğini tespit etti.

Galaxy S26 Ultra, ışık iletimini ve güç verimliliğini artırmak için geleneksel polarizörü ortadan kaldıran markanın en yeni OLED uygulamasını kullanan ilk Samsung telefonu. Bu değişiklik, farklı bir kalibrasyon profili gerektirdi. Samsung, yazılımın panelin özelliklerini her senaryoda mükemmel bir şekilde hesaba katmadığını söylüyor.

Yazılım güncellemesiyle çözülecek

Samsung, yetkili servis merkezlerinde düzeltilmiş renk kalibrasyon yazılımını zaten uyguluyor. Servis merkezine gidemeyen kullanıcılar için şirket, aynı düzeltmeyi sağlayacak bir yazılım güncellemesi hazırlıyor.

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