    Galaxy S26 Ultra'da lens parlaması ve sarı cilt tonu sorunları ortadan kalkacak

    Galaxy S26 Ultra’nın kamerasında geliştirilmiş lens yapısı ve yeni kaplama teknolojileri kullanılacak. Bu sayede, lens parlaması azaltılacak ve sarı cilt tonu sorunu giderilecek.

    Galaxy S26 Ultra'da lens parlaması sorunu ortadan kalkacak Tam Boyutta Gör
    Lansman tarihi yaklaşırken Samsung, Galaxy S26 Ultra’nın kamera sistemiyle ilgili söylentiler artmaya devam ediyor. Çin kaynaklı en son iddiaya göre Samsung, yeni amiral gemisinde özellikle kamera tarafındaki bazı sorunları gidermeyi hedefliyor.

    Lens yapısı ve kaplama teknolojisi geliştirilecek

    Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe kullanıcısının iddiasına göre, Galaxy S26 Ultra’nın kamerasında geliştirilmiş lens yapısı ve yeni kaplama teknolojileri kullanılacak. Bu sayede lens parlaması (lens flare) belirgin şekilde azaltılacak. Bunun yanı sıra, kamerada önceki modellerde zaman zaman görülen ve cilt tonlarını sarıya çeviren renk sapmasının da ortadan kalkacağı belirtiliyor.

    Daha önce ortaya atılan söylentilere göre Galaxy S26 Ultra’nın ön tarafında 12 MP’lik Sony IMX874 sensörlü bir selfie kamerası yer alacak. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunun ise şöyle olması bekleniyor:

    • 200 MP ana kamera (ISOCELL HP2),
    • 50 MP ultra geniş açı (Samsung JN3),
    • 50 MP periskop telefoto (Sony IMX854) ve
    • 12 MP telefoto (Samsung S5K3LD)

    Ana kamerada kullanılan ISOCELL HP2 sensörü, Galaxy S25 Ultra’da da yer almıştı. Ancak S25 Ultra’daki f/1.7 diyafram açıklığının, S26 Ultra’da f/1.4 seviyesine düşürüleceği konuşuluyor. Bu da düşük ışık performansını iyileştirebilir.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5249272674517159 https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s26_ultra_reduced_lens_flare_tipped-news-70893.php
