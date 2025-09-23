Galaxy S26 Ultra, ekranıyla iPhone 17'yi gölgede bırakabilir

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S24 Ultra, 2600 nit’e kadar parlaklık sağlayan etkileyici OLED ekranlara sahip ancak altta yatan teknoloji en verimlisi değil. Samsung'un ekranı daha da parlak ve daha enerji tasarruflu hale getirecek gelişmiş bir teknoloji ve yeni malzemeler kullanacağı söylenen Galaxy S26 Ultra ile bu durum değişebilir. Ancak Galaxy S26 Pro ve Edge modelleri bu teknolojiden mahrum kalacak.

Samsung, Galaxy S26 Ultra'yı yeni nesil M14 OLED paneli ve CoE teknolojisiyle donatacak. Bu teknolojinin daha parlak ekran, daha iyi güç verimliliği ve daha uzun ömürlü panel sunması bekleniyor. M14 malzemesinin, mevcut M13 OLED panellere göre daha az güç tüketirken daha yüksek parlaklık sunduğu bildiriliyor. Bu, dışarıda daha iyi görünürlük ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. CoE işleme, renk filtresini doğrudan kapsülleme katmanına yerleştirerek geleneksel polarize ediciyi ortadan kaldırıyor. Bu değişiklik, ekranı inceltiyor, renkleri keskinleştiriyor ve parlamayı azaltarak ekrana genel olarak daha net bir görünüm kazandırıyor.

Galaxy S26 Ultra’nın ekran iyileştirmeleri bununla da sınırlı değil. Samsung, Flex Magic Pixel olarak adlandırılan ve ekrandaki içeriği yan açılardan okunamaz hale getirmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir özellik üzerinde çalışıyor. Yapay zeka ve özel OLED piksel kontrolü kullanan bu özellik, meraklı gözlerin herkese açık alanda olduğunuzda mesajlarınızı veya hassas bilgilerinizi görmesini engelleyecek.

Galaxy S26 Pro'nun 6.27 inç, Galaxy S26 Edge’in 6.66 inç, Galaxy S26 Ultra'nın ise 6.89 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Modeller arasındaki farklar daha da belirgin hale gelecek.

