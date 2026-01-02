Giriş
    Galaxy S26 Ultra’nın Gizlilik Ekranı ortaya çıktı: Dahiyane özellik

    Galaxy S26 Ultra’ya gelmesi beklenen Privacy Display özelliğinin nasıl çalışacağı netleşti. Ortaya çıkan detaylar, telefona yan açılardan bakıldığında ekranın karartılacağını gösteriyor.

    Galaxy S26 Ultra, Gizlilik Ekranı ile geliyor: Dahiyane özellik! Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra’ya uzun süredir atfedilen Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğiyle ilgili yeni kanıtlar ortaya çıktı. One UI 8.5’in dahili sürümlerinde daha önce izlerine rastlanan bu yenilik, son sızıntılarla birlikte artık yalnızca bir söylenti olmaktan çıkmış durumda. Özelliğin nasıl çalışacağına dair detaylar da ilk kez bu kadar netleşti.

    Privacy Display özelliği fark yaratacak

    Privacy Display’e ait kodlar, bir süredir One UI 8.5’in dahili sürümlerinde yer alıyordu. Şimdi ise Samsung’un kendi Tips uygulaması, bu gizemli özelliğin varlığını doğrulayan en güçlü ipuçlarından birini sundu. Samsung’un, yeni özellikleri kullanıcılara anlatmak için güncellediği Tips uygulamasında, henüz herkese açık olmayan Privacy Display’e özel bir bilgilendirme sayfası bulundu.

    Tips uygulamasında yer alan animasyonlar, Privacy Display’in Ayarlar menüsünde ekran ayarları altında konumlandırılacağını açıkça gösteriyor. Bununla birlikte özellik, Hızlı Ayarlar menüsünden de tek dokunuşla etkinleştirilebilecek.

    Samsung’un sunduğu bir diğer önemli detay ise otomasyon desteği. Privacy Display, açık olan uygulamaya veya gelen bir bildirime bağlı olarak otomatik şekilde devreye girebilecek. Bu sayede örneğin bir bankacılık uygulaması açıldığında ya da hassas bir bildirim ekrana düştüğünde ekran gizliliği kendiliğinden aktif hale gelebilecek.

    Yan açılardan bakıldığında ekran kararıyor

    Samsung’un paylaştığı animasyonlar, özelliğin çalışma mantığını net biçimde ortaya koyuyor. Telefona doğrudan bakıldığında ekran içeriği normal parlaklıkta ve net şekilde görünmeye devam ederken ekrana üstten, alttan, sağdan veya soldan bakıldığında ise kararıyor. Bu, akıllı telefonlar için “hayalet ekran” olarak satılan ekran koruyucular ile benzer bir işlev sunacağı anlamına geliyor.

    Bu yapı sayesinde, çevrede bulunan kişilerin ekrandaki içerikleri ayırt etmesi zorlaşıyor. Özellikle banka uygulamaları, kişisel mesajlar veya gizli belgeler gibi hassas bilgilerin kalabalık ortamlarda daha güvenli şekilde görüntülenmesi hedefleniyor.

    Ortaya çıkan tüm bu yeni kanıtlar, Privacy Display özelliğinin Galaxy S26 Ultra ile sunulma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Şu an için özelliğin Galaxy S26 serisinin diğer modellerine gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

    Yeni bir OLED panel kullanılıyor olabilir

    Privacy Display’in çalışabilmesi için Samsung Display tarafından geliştirilen yeni nesil bir OLED panel kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Samsung Display, 2024 yılının başında düzenlenen MWC’de Flex Magic Pixel teknolojisine sahip özel bir OLED panel sergilemişti. Yan açıdan bakıldığında görüntüyü sınırlayan bu panel teknolojisinin Galaxy S26 Ultra veya diğer modellerde kullanılabilecek donanımsal altyapıyı oluşturduğu düşünülüyor. Bu durum, Privacy Display’in yalnızca yazılım güncellemesiyle eski modellere gelmesinin zor olduğunu, doğrudan donanıma bağlı bir yenilik olabileceğini gösteriyor.

