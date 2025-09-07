Samsung Galaxy S26 Ultra sızıntısında S-Pen ortaya çıktı

Galaxy S26 Ultra’da S-Pen
Samsung’un pil kapasitesini kısıtlaması nedeniyle Ultra modellerinden S-Pen kalemini kaldıracağı iddiaları gündem olmuş, firma bunu yalanlayarak en azından Galaxy S26 Ultra için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ima etmişti.
Sızdırılan şablon görselde de S-Pen yuvası net olarak görülüyor. Henüz Bluetooth desteğinin geri gelip gelmeyeceği net değil ancak önceki nesillerde sorun olan manyetik parazitin kesin olarak giderileceği belirtiliyor.
Galaxy S26 Ultra modelinin bilinen özellikleri arasında 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy yonga seti, 5000mAh batarya, 60W kablolu şarj, Qi2 kablosuz manyetik şarj gibi özellikler yer alıyor.
