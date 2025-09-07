Giriş
    Samsung Galaxy S26 Ultra sızıntısında S-Pen ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S26 Ultra amiral gemisinin en çok merak edilen özelliği S-Pen doğrulandı. Bir ara kaldırılacağı iddiaları sonrasında tüketicinin de merakı giderilmiş oldu. 

    Galaxy S26 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni yıl için hazırladığı amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile ilgili neredeyse tüm bilgiler ortaya çıkmış durumda. Tüketicilerin merakla beklediği S-Pen desteği ise ortaya çıkan bir görselle doğrulandı. 

    Galaxy S26 Ultra’da S-Pen

    Samsung’un pil kapasitesini kısıtlaması nedeniyle Ultra modellerinden S-Pen kalemini kaldıracağı iddiaları gündem olmuş, firma bunu yalanlayarak en azından Galaxy S26 Ultra için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ima etmişti. 

    Sızdırılan şablon görselde de S-Pen yuvası net olarak görülüyor. Henüz Bluetooth desteğinin geri gelip gelmeyeceği net değil ancak önceki nesillerde sorun olan manyetik parazitin kesin olarak giderileceği belirtiliyor. 

    Galaxy S26 Ultra modelinin bilinen özellikleri arasında 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy yonga seti, 5000mAh batarya, 60W kablolu şarj, Qi2 kablosuz manyetik şarj gibi özellikler yer alıyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 3 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

