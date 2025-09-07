Samsung Galaxy S26 Ultra sızıntısında S-Pen ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni yıl için hazırladığı amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile ilgili neredeyse tüm bilgiler ortaya çıkmış durumda. Tüketicilerin merakla beklediği S-Pen desteği ise ortaya çıkan bir görselle doğrulandı.

Galaxy S26 Ultra’da S-Pen

Samsung’un pil kapasitesini kısıtlaması nedeniyle Ultra modellerinden S-Pen kalemini kaldıracağı iddiaları gündem olmuş, firma bunu yalanlayarak en azından Galaxy S26 Ultra için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ima etmişti.

Sızdırılan şablon görselde de S-Pen yuvası net olarak görülüyor. Henüz Bluetooth desteğinin geri gelip gelmeyeceği net değil ancak önceki nesillerde sorun olan manyetik parazitin kesin olarak giderileceği belirtiliyor.

Galaxy S26 Ultra modelinin bilinen özellikleri arasında 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy yonga seti, 5000mAh batarya, 60W kablolu şarj, Qi2 kablosuz manyetik şarj gibi özellikler yer alıyor.

