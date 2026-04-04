    Galaxy S26 Ultra'nın bulanık çekmesi sorununu düzelten güncelleme yayınlandı

    Galaxy S26 Ultra'da 3x zoom ile fotoğraf çekerken bulanık görüntülerle karşılaşılabiliyor. Flaş açıkken düşük ışıkta çekim yaparken daha da kötüleşen bu sorun, Nisan güncellemesiyle çözüldü.

    samsung galaxy s26 ultra 3x zoom bulanık fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 Ultra'da 3x zoom kullanırken bulanık fotoğraflar mı çekiyorsunuz? Yalnız değilsiniz. 3 kat yakınlaştırmada bulanık çekimler gördüğünü bildiren çok sayıda kullanıcı var. İyi haber şu ki, Samsung yakın zamanda yayınladığı yazılım güncellemesiyle sorunu çözdü.

    3x zoomda bulanık fotoğraflar ortaya çıkabiliyor

    Samsung yakın zamanda Galaxy S26 serisine Nisan 2026 güvenlik yamasını sundu. Resmi sürüm notları, bu güncellemenin güvenlik açıklarını kapattığını gösteriyor. Ancak güncelleme, güvenlik iyileştirmesinden fazlası. Resmi topluluk moderatörüne göre, Samsung, 3x zoom çekimi sırasında bulanık görüntüler sorununu yazılım güncellemesiyle düzeltti. Muhtemelen en son güvenlik yaması sürümünden bahsediyor.

    Bu nedenle, güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemenizde fayda var. Bunu yapmak için Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve yükle yolunu izleyin. Güncelleme telefonunuza geldiyse, otomatik olarak indirme ve yükleme başlayacaktır. Yükleme işlemini tamamlamak için cihazı yeniden başlatmayı unutmayın.

    Galaxy S26 Ultra, kamerada selefine göre devasa farklar sunmuyor. Samsung, ana kamera ve telefoto lenslerinden birinde daha geniş diyafram açıklıkları dahil olmak üzere bazı iyileştirmeler yaptı. Bu, düşük ışık performansını ve görüntü parlaklığını iyileştirmeye yardımcı olarak kameranın daha fazla ışık yakalamasını sağlıyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

