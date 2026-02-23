Çinli üreticiler, Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı özelliğini telefonlarına getiriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak Samsung Galaxy S26 Ultra’nın en çok konuşulan özelliklerinden biri olan Gizlilik Ekranı (Privacy Display), yeni AMOLED teknolojisi sayesinde ekrandaki içeriği yan açılardan bakıldığında gizleyerek meraklı gözlere karşı koruma sağlıyor. Yeni bir sızıntıya göre benzer bir özellik Çinli amiral gemisi modellerde de görülebilir.

Benzer bir teknolojiyi test etmeye başladılar

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Çinli akıllı telefon üreticileri, Galaxy S26 Ultra’daki sisteme benzer şekilde donanım seviyesinde çalışan bir gizlilik ekranı teknolojisini test etmeye başladı.

Bu özelliğin, Eylül ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi telefonlarda yer alabileceği belirtiliyor. Son söylentiler, Xiaomi 18 serisinin de bu dönemde tanıtılabileceğini öne sürüyor. Vivo X500 serisi ile Oppo Find X10 ailesinin Ekim ayında sahneye çıkması beklenirken, OnePlus ve Realme’in de benzer takvimde yeni üst segment modellerini duyurması muhtemel.

Ancak Gizlilik Ekranı teknolojisinin bu modellerden hangisinde yer alacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

