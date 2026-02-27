Giriş
    Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı'nın etkinliği bağımsız bir testle onaylandı

    Samsung'un Galaxy S26 Ultra modeliyle tanıttığı Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliği büyük ilgi çekti. Özelliğin ne kadar etkili çalıştığı bağımsız bir test kuruluşu tarafından da doğrulandı.

    Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı'nın etkinliği onaylandı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S26 Ultra modeliyle tanıttığı Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliği büyük ilgi çekti. Donanımsal olarak çalışan özellik açıldığında, hayalet ekran koruyucularının yaptığı gibi ekranın yanlardan ekranın görülmesi engelleniyor. Özelliğin ne kadar etkili çalıştığı bağımsız bir test kuruluşu tarafından da doğrulandı.

    UL Solutions tarafından doğrulandı

    Samsung Display, Flex Magic Pixel ismini verdiği OLED teknolojisinin, dünya çapında tanınan bağımsız test ve sertifikasyon kuruluşu UL Solutions tarafından doğrulandığını açıkladı.

    Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı'nın etkinliği onaylandı Tam Boyutta Gör
    UL Solutions’ın yaptığı doğrulamaya göre Samsung Display’in geliştirdiği yeni OLED panel, farklı açılardan bakıldığında güçlü bir gizlilik performansı sunuyor. Ekrana 45 derecelik açıdan bakıldığında parlaklığı %3,5 seviyesinde düşerken, 60 derecede bu oran %0,9’un altına düşüyor. Buna karşılık, tipik akıllı telefon ekranları benzer yandan bakış açılarından yaklaşık %40 parlaklık seviyesini koruyor.

    Samsung Display bu sonucu elde etmek için OLED paneldeki kritik bir yapı olan Siyah Matris'i (kırmızı, yeşil ve mavi alt pikselleri ayıran katman) yeniden tasarladığını belirtiyor. Tek katman yerine çok katmanlı bir ışık engelleme yapısı geliştiren şirket, mikrometre boyutundaki alt piksellerden yayılan ışığın yayılımını çok daha hassas şekilde kontrol edebiliyor.

    Samsung Display, Flex Magic Pixel teknolojisini ilk kez 2024 yılında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergiledi. Galaxy S26 Ultra'nın OLED paneli ise ikinci nesil Flex Magic Pixel teknolojisini kullanıyor ve Samsung Display buna LEAD 2.0 adını veriyor. Bu sürüm, genel panel verimliliğini artırırken, görüş açısı engellemesini daha da geliştiriyor.

    Samsung, 2020’den bu yana bu teknolojilerin geliştirilmesi için yaklaşık 150 patent başvurusu yaptığını da aktarıyor. Samsung Display belirli bir cihaz ismi vermese de, gizlilik odaklı ekranların yakında daha fazla Android telefonda yer alması bekleniyor. Özellikle Eylül ayında tanıtılması planlanan amiral gemisi modeller için Çinli üreticilerin de bu teknolojiyi test ettiği konuşuluyor.

