Galaxy S26 Ultra'daki Gizlilik Ekranı'nın arkasındaki teknoloji açıklandı

İşte Galay S26 Ultra'daki Gizlilik Ekranı'nın ardındaki teknoloji
Meşhur sızıntı kaynağı Ice Universe, X platformunda yaptığı bir paylaşımla, Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı teknolojisine dair detaylı bilgiler paylaştı. Samsung'un geliştirdiği sistem, OLED panelden çıkan ışığı iki aşamalı bir optik güvenlik mekanizmasından geçirerek yalnızca tam karşıdan bakan kişinin ekranı net görmesini sağlıyor.
En alt katman, yüzeyine oyulmuş mikroskobik bir ızgara şeklinde bir kırınım yapısına sahip. Bu ızgaralar, pencerelerdeki panjurlar gibi davranır. Çapraz açıyla gelen ışık demetleri kırınıma uğrar ve yolları değişir.
Bu kırınım yapan ışık demetleri daha sonra üst katmandaki prizma benzeri optik yapıya çarpar. Prizma eğimlerine aşırı açılarla çarptıkları ve kırılma indisi farkı olduğu için ya ciddi şekilde bozulurlar ya da tamamen içten yansıyarak ekrana geri dönerler. Sonuç olarak, ekranı aşırı açılardan izleyen kişiler bu ışınları göremezler ve ekran tamamen siyah görünür.
Bu teknolojinin en büyük avantajlarından biri, harici hayalet ekran koruyucularında görülen parlaklık kaybını ve renk bozulmasını minimize etmesi. Çünkü sistem, ışığı tamamen bloke etmek yerine yönlendiriyor ve seçici olarak geri yansıtıyor.
Elbette bu kadar karmaşık bir çok katmanlı optik mimari, üretim maliyeti ve panel kalınlığı açısından önemli mühendislik zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak elde edilen sonuca bakıldığında, Samsung'un iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.