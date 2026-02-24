Giriş
    Galaxy S26 Ultra'daki Gizlilik Ekranı'nın arkasındaki teknoloji açıklandı

    Samsung Galay S26 Ultra'nın en önemli yeniliklerinden biri Gizlilik Ekranı özelliği olacak. X platformundaki bir kullanıcı, bu özelliğin ardında yatan teknolojiyi ortaya koydu.

    Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı özelliği nasıl çalışıyor? Tam Boyutta Gör
    Samsung Galay S26 Ultra'nın en önemli yeniliklerinden biri Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliği olacak. Bu özellik sayesinde, hayalet ekran koruyucularına ihtiyaç duymadan ekranın görüntü açıları daraltılarak, yandan bakıldığında ekran içeriğinin görünmesi engelleniyor. Dün ortaya çıkan bir inceleme videosu ile özelliğin nasıl çalıştığını görme imkanına kavuştuk.

    İşte Galay S26 Ultra'daki Gizlilik Ekranı'nın ardındaki teknoloji

    Meşhur sızıntı kaynağı Ice Universe, X platformunda yaptığı bir paylaşımla, Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı teknolojisine dair detaylı bilgiler paylaştı. Samsung'un geliştirdiği sistem, OLED panelden çıkan ışığı iki aşamalı bir optik güvenlik mekanizmasından geçirerek yalnızca tam karşıdan bakan kişinin ekranı net görmesini sağlıyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı özelliği nasıl çalışıyor? Tam Boyutta Gör
    Normal kullanım sırasında, yani Gizlilik Ekranı özelliği etkinleştirilmediğinde, ekran düzeneğinin tüm katmanlarının kırılma indisleri aynıdır ve bu da tüm ışığın serbestçe geçmesine olanak tanır.  Gizlilik modu aktif edildiğinde ise ekranın çeşitli katmanlarına voltaj uygulanır. Uygulanan voltaj, sıvı kristal katmanın moleküler dizilimini değiştirir ve kırılma indisini anlık olarak farklılaştırır.

    En alt katman, yüzeyine oyulmuş mikroskobik bir ızgara şeklinde bir kırınım yapısına sahip. Bu ızgaralar, pencerelerdeki panjurlar gibi davranır. Çapraz açıyla gelen ışık demetleri kırınıma uğrar ve yolları değişir.

    Bu kırınım yapan ışık demetleri daha sonra üst katmandaki prizma benzeri optik yapıya çarpar. Prizma eğimlerine aşırı açılarla çarptıkları ve kırılma indisi farkı olduğu için ya ciddi şekilde bozulurlar ya da tamamen içten yansıyarak ekrana geri dönerler. Sonuç olarak, ekranı aşırı açılardan izleyen kişiler bu ışınları göremezler ve ekran tamamen siyah görünür. 

    Bu teknolojinin en büyük avantajlarından biri, harici hayalet ekran koruyucularında görülen parlaklık kaybını ve renk bozulmasını minimize etmesi. Çünkü sistem, ışığı tamamen bloke etmek yerine yönlendiriyor ve seçici olarak geri yansıtıyor.

    Elbette bu kadar karmaşık bir çok katmanlı optik mimari, üretim maliyeti ve panel kalınlığı açısından önemli mühendislik zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak elde edilen sonuca bakıldığında, Samsung'un iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

