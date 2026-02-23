Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı: İşte gizlilik ekranı ve tasarım detayları

Galaxy S26 Ultra tasarım detayları
Galaxy S26 Ultra'nın güncellenmiş tasarımı beyaz renkte güzel görünüyor ancak bir gönderide S Pen'in ters takıldığında biraz garip bir şekilde dışarı çıktığı görülüyor. Şaşırtıcı olmayan şekilde, S Pen'de Bluetooth desteği bulunmuyor.
Ancak burada en dikkat çekici şey, Samsung'un Gizlilik Ekranı özelliğinin Galaxy S26 Ultra'da ilk kez çalışır halde gösterilmesi. Günümüzde mevcut hayalet ekran koruyucularda olduğu gibi, bu özellik ekranın belirli açılardan bakıldığında kararmasına neden oluyor. Daha önceki bazı tanıtımlarda ve sızıntılarda ima edildiği gibi, efektin ekranın belirli bölümlerine uygulanıp belirli yerlerine uygulanmadığı gösterilmiyor, tüm ekrana uygulanmış olarak görüyoruz. Ayrıca, bunun kamera aracılığıyla elde edilen görüntüye kıyasla gerçekte nasıl görüneceği de henüz belli değil.
Galaxy S26 Ultra, serinin diğer üyeleriyle birlikte 25 Şubat'ta tanıtılacak.
https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi