Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı: İşte gizlilik ekranı ve tasarım detayları

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra, bazı ülkelerde belirli mağazalarda yüksek fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Şık beyaz Samsung amiral gemisinin ilk sahiplerinden biri, telefonun kutu açılışını yaparak tasarımından gizlilik ekranına tüm merak edilen detayları gösterdi. Ayrıca iPhone 17 Pro Max, Vivo X300 Pro ve Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırmasını yaptı.

Samsung, Galaxy S26 serisi için yapay zeka ortaklığını duyurdu 20 sa. önce eklendi

Galaxy S26 Ultra tasarım detayları

Tam Boyutta Gör Yeni kamera çıkıntısının ne kadar kalın göründüğü, özellikle S25 Ultra ile karşılaştırıldığında biraz şaşırtıcı. Kamera modülü, özellikle yandan bakıldığında büyük görünüyor; bu şaşırtıcı çünkü sensör donanımının önceki modelden çok az değiştiği, optiklerin ise artık fark edilir derecede daha hızlı olduğu bildiriliyor. Ayrıca periskop telefoto kameranın şeklinin dikdörtgenden yuvarlak hale geldiği de fark ediliyor.

Galaxy S26 Ultra'nın güncellenmiş tasarımı beyaz renkte güzel görünüyor ancak bir gönderide S Pen'in ters takıldığında biraz garip bir şekilde dışarı çıktığı görülüyor. Şaşırtıcı olmayan şekilde, S Pen'de Bluetooth desteği bulunmuyor.

Ancak burada en dikkat çekici şey, Samsung'un Gizlilik Ekranı özelliğinin Galaxy S26 Ultra'da ilk kez çalışır halde gösterilmesi. Günümüzde mevcut hayalet ekran koruyucularda olduğu gibi, bu özellik ekranın belirli açılardan bakıldığında kararmasına neden oluyor. Daha önceki bazı tanıtımlarda ve sızıntılarda ima edildiği gibi, efektin ekranın belirli bölümlerine uygulanıp belirli yerlerine uygulanmadığı gösterilmiyor, tüm ekrana uygulanmış olarak görüyoruz. Ayrıca, bunun kamera aracılığıyla elde edilen görüntüye kıyasla gerçekte nasıl görüneceği de henüz belli değil.

Galaxy S26 Ultra, serinin diğer üyeleriyle birlikte 25 Şubat’ta tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: