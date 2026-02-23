Giriş
    Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı: İşte gizlilik ekranı ve tasarım detayları

    Samsung'un Galaxy S26 lansmanına sadece birkaç gün kaldı ancak bir şekilde bir YouTuber Galaxy S26 Ultra'yı erkenden satın almayı başardı. İşte cihazın tasarımı ve kilit özellikleri:

    Galaxy S26 Ultra kutu açılımı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 Ultra, bazı ülkelerde belirli mağazalarda yüksek fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Şık beyaz Samsung amiral gemisinin ilk sahiplerinden biri, telefonun kutu açılışını yaparak tasarımından gizlilik ekranına tüm merak edilen detayları gösterdi. Ayrıca iPhone 17 Pro Max, Vivo X300 Pro ve Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırmasını yaptı.

    Galaxy S26 Ultra tasarım detayları

    galaxy s26 ultra tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni kamera çıkıntısının ne kadar kalın göründüğü, özellikle S25 Ultra ile karşılaştırıldığında biraz şaşırtıcı. Kamera modülü, özellikle yandan bakıldığında büyük görünüyor; bu şaşırtıcı çünkü sensör donanımının önceki modelden çok az değiştiği, optiklerin ise artık fark edilir derecede daha hızlı olduğu bildiriliyor. Ayrıca periskop telefoto kameranın şeklinin dikdörtgenden yuvarlak hale geldiği de fark ediliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın güncellenmiş tasarımı beyaz renkte güzel görünüyor ancak bir gönderide S Pen'in ters takıldığında biraz garip bir şekilde dışarı çıktığı görülüyor. Şaşırtıcı olmayan şekilde, S Pen'de Bluetooth desteği bulunmuyor.

    Ancak burada en dikkat çekici şey, Samsung'un Gizlilik Ekranı özelliğinin Galaxy S26 Ultra'da ilk kez çalışır halde gösterilmesi. Günümüzde mevcut hayalet ekran koruyucularda olduğu gibi, bu özellik ekranın belirli açılardan bakıldığında kararmasına neden oluyor. Daha önceki bazı tanıtımlarda ve sızıntılarda ima edildiği gibi, efektin ekranın belirli bölümlerine uygulanıp belirli yerlerine uygulanmadığı gösterilmiyor, tüm ekrana uygulanmış olarak görüyoruz. Ayrıca, bunun kamera aracılığıyla elde edilen görüntüye kıyasla gerçekte nasıl görüneceği de henüz belli değil.

    Galaxy S26 Ultra, serinin diğer üyeleriyle birlikte 25 Şubat’ta tanıtılacak.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 18 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 1 gün önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    vay be gayet iyi

