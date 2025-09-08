Giriş
    Galaxy S26 Ultra'nın kameraları düşük ışıkta daha yüksek performans sunacak

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, yeni model düşük ışıkta daha yüksek kamera performansı sunacak.

    Galaxy S26 Ultra'nın kameralarının düşük ışık performansı artacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 serisinin tanıtımına aylar olsa da, telefonlarla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, yeni model düşük ışıkta daha yüksek kamera performansına sahip olacak.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in aktardığına göre, Galaxy S26 Ultra selefine benzer şekilde dörtlü kamera kurulumuyla gelecek.

    • F1.4 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera
    • F1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı kamera
    • F2.4 diyafram açıklığına ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera
    • F2.9 diyafram açıklığına ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP süper telefoto kamera.

    Daha geniş diyafram açıklığına sahip olacak

    Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında, S26 Ultra ana ve süper telefoto kameralar için daha geniş diyafram açıklıkları kullanacak. Daha geniş diyafram açıklığı, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak gürültüyü azaltıyor ve detayları artırıyor. Galaxy S26 Ultra'daki ana kamera selefine göre %47 daha fazla ışık yakalayabilirken, telefoto kameranın %38 daha fazla ışık yakalayabildiği belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın 12 MP telefoto kamerası ise Galaxy S25 Ultra'nın 10 MP telefoto kamerasına kıyasla %20 daha fazla çözünürlüğe sahip olacak. Bu da daha kesin fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. 

    Önceki raporlar, Samsung'un Galaxy S26 serisindeki ön kamera donanımını geliştirmeyeceğini öne sürüyor. Ancak yazılımsal olarak yapılan geliştirmelerle fotoğraf kalitesinin arttırılması bekleniyor.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 2 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 4 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 5 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

