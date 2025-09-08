Galaxy S26 Ultra'nın kameraları düşük ışıkta daha yüksek performans sunacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisinin tanıtımına aylar olsa da, telefonlarla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, yeni model düşük ışıkta daha yüksek kamera performansına sahip olacak.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in aktardığına göre, Galaxy S26 Ultra selefine benzer şekilde dörtlü kamera kurulumuyla gelecek.

F1.4 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera

F1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı kamera

F2.4 diyafram açıklığına ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera

F2.9 diyafram açıklığına ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP süper telefoto kamera.

Daha geniş diyafram açıklığına sahip olacak

Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında, S26 Ultra ana ve süper telefoto kameralar için daha geniş diyafram açıklıkları kullanacak. Daha geniş diyafram açıklığı, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak gürültüyü azaltıyor ve detayları artırıyor. Galaxy S26 Ultra'daki ana kamera selefine göre %47 daha fazla ışık yakalayabilirken, telefoto kameranın %38 daha fazla ışık yakalayabildiği belirtiliyor.

Galaxy S26 Ultra'nın 12 MP telefoto kamerası ise Galaxy S25 Ultra'nın 10 MP telefoto kamerasına kıyasla %20 daha fazla çözünürlüğe sahip olacak. Bu da daha kesin fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor.

Önceki raporlar, Samsung'un Galaxy S26 serisindeki ön kamera donanımını geliştirmeyeceğini öne sürüyor. Ancak yazılımsal olarak yapılan geliştirmelerle fotoğraf kalitesinin arttırılması bekleniyor.

