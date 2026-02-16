Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'nın ön kamera detayları ortaya çıktı

    Ice Universe, Samsung'un yakında tanıtacağı amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerasının teknik detaylarını paylaştı. Samsung S26 Ultra, selfie kamerada beklenen yükseltmeyi sunmayacak.

    Samsung Galaxy S26 Ultra ön kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki katlanmayan amiral gemisi akıllı telefonunun Galaxy S26 Ultra olması bekleniyor. Şimdiye kadar, cihazın temel özelliklerini ortaya koyan birçok sızıntı oldu. Ancak bu, telefon hakkında her şeyi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Cihaz hakkında hala bilmediğimiz birçok şey var. Bunlardan biri de ön kameranın detaylı özellikleriydi.

    Samsung Galaxy S26 Ultra ön kamera özellikleri nasıl olacak?

    Güvenilir bilgi kaynağı IceUniverse, Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerası hakkında yeni detaylar paylaştı. En önemli değişiklik çözünürlük değil, sensör tedarikçisi. Telefonun bazı değişikliklerle birlikte 12 megapiksel ön kamerayı koruyacağı tahmin ediliyor. Cihazda Samsung'un ISOCELL sensörü yerine muhtemelen IMX874 olan Sony yapımı bir görüntü sensörü bulunacak. İşte temel özellikler:

    • 12 megapiksel çözünürlük
    • Sony sensör
    • 1/3.2 inç sensör boyutu
    • 1.12 μm piksel boyutu
    • f/2.2 diyafram açıklığı
    • 85 derece görüş alanı

    Galaxy S25 Ultra da 12MP f/2.2 selfie kameraya sahip. Kağıt üzerinde hiçbir geliştirme yok; aynı çözünürlük, aynı diyafram açıklığı ve benzer piksel boyutu. İlginç değişiklik ise Sony’e geçiş. Samsung yıllardır ürün gamının büyük bir bölümünde kendi ISOCELL sensörlerini kullanıyordu. S26 Ultra’da Sony sensörüne geçiş, bilinçli bir hamleyi işaret ediyor. Sony'nin IMX serisi, dinamik aralık ve doğal renk sisteminde çok iyi.

    Sızıntıya göre, Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerası, 1/3.2 inç sensör boyutuna, 1.12um piksel boyutuna ve 12MP çözünürlüğe sahip bir Sony sensörü kullanıyor. Kameranın 85 derecelik görüş alanına sahip olduğunu iddia ediliyor. Bu özellikler, görüş alanı hariç, Galaxy S25 Ultra'nın ön kamerasından bir farklılık oluşturmuyor.

    Sony ön tarafta ISOCELL'i devralırken, eski Sony telefoto lensi de ISOCELL sensörüyle değiştiriliyor. Samsung, yakın fotoğrafları ve videoları iyileştirmek için kendi geliştirdiği 10 megapiksel 3x telefoto modülünü kullanacak.

    Samsung'un Galaxy S26 Ultra için serinin önceki üç telefonunda kullandığı aynı selfie kamerasını kullanması tam bir hayal kırıklığı. Özellikle Apple'ın bu konuda önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüzde bu durum daha da kötü görünüyor. Çok az önemli yükseltme ve fiyat artışı, kullanıcılarda hayal kırıklığına ve düşük satışlara yol açacak bir durum.

    Galaxy S26 Ultra'nın beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 3120x1440, 120Hz, Dinamik AMOLED 2X
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 200MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.8, 5x optik zoom (periskop telefoto) + 50MP f/1.9 (ultra geniş açılı) + 10MP (3x optik zoom telefoto)
    • Ön kamera: 12 MP f/2.2
    • Batarya: 5.000mAh, 60W şarj ve 25W kablosuz şarj
    • Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214 gram
    • Başlangıç fiyatı: 1.469 euro
    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2026/02/16/galaxy-s26-ultra-uses-sony-front-camera-specs-leaked/ https://www.sammobile.com/news/massive-leak-confirms-key-galaxy-s26-specifications/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurt dışında mobil bankacılık kullanılır mı alveus hangi markanın yan ürünü paslı çiviye bastım ne yapmalıyım ege fitness program frangart nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 10
    Tecno Spark 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Samsung Galaxy Book2 Business
    Samsung Galaxy Book2 Business
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum