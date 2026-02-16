Galaxy S26 Ultra'nın ön kamera detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki katlanmayan amiral gemisi akıllı telefonunun Galaxy S26 Ultra olması bekleniyor. Şimdiye kadar, cihazın temel özelliklerini ortaya koyan birçok sızıntı oldu. Ancak bu, telefon hakkında her şeyi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Cihaz hakkında hala bilmediğimiz birçok şey var. Bunlardan biri de ön kameranın detaylı özellikleriydi.

Samsung Galaxy S26 Ultra ön kamera özellikleri nasıl olacak?

Güvenilir bilgi kaynağı IceUniverse, Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerası hakkında yeni detaylar paylaştı. En önemli değişiklik çözünürlük değil, sensör tedarikçisi. Telefonun bazı değişikliklerle birlikte 12 megapiksel ön kamerayı koruyacağı tahmin ediliyor. Cihazda Samsung'un ISOCELL sensörü yerine muhtemelen IMX874 olan Sony yapımı bir görüntü sensörü bulunacak. İşte temel özellikler:

12 megapiksel çözünürlük

Sony sensör

1/3.2 inç sensör boyutu

1.12 μm piksel boyutu

f/2.2 diyafram açıklığı

85 derece görüş alanı

Galaxy S25 Ultra da 12MP f/2.2 selfie kameraya sahip. Kağıt üzerinde hiçbir geliştirme yok; aynı çözünürlük, aynı diyafram açıklığı ve benzer piksel boyutu. İlginç değişiklik ise Sony’e geçiş. Samsung yıllardır ürün gamının büyük bir bölümünde kendi ISOCELL sensörlerini kullanıyordu. S26 Ultra’da Sony sensörüne geçiş, bilinçli bir hamleyi işaret ediyor. Sony'nin IMX serisi, dinamik aralık ve doğal renk sisteminde çok iyi.

Sızıntıya göre, Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerası, 1/3.2 inç sensör boyutuna, 1.12um piksel boyutuna ve 12MP çözünürlüğe sahip bir Sony sensörü kullanıyor. Kameranın 85 derecelik görüş alanına sahip olduğunu iddia ediliyor. Bu özellikler, görüş alanı hariç, Galaxy S25 Ultra'nın ön kamerasından bir farklılık oluşturmuyor.

Sony ön tarafta ISOCELL'i devralırken, eski Sony telefoto lensi de ISOCELL sensörüyle değiştiriliyor. Samsung, yakın fotoğrafları ve videoları iyileştirmek için kendi geliştirdiği 10 megapiksel 3x telefoto modülünü kullanacak.

Samsung'un Galaxy S26 Ultra için serinin önceki üç telefonunda kullandığı aynı selfie kamerasını kullanması tam bir hayal kırıklığı. Özellikle Apple'ın bu konuda önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüzde bu durum daha da kötü görünüyor. Çok az önemli yükseltme ve fiyat artışı, kullanıcılarda hayal kırıklığına ve düşük satışlara yol açacak bir durum.

Galaxy S26 Ultra'nın beklenen özellikleri

Ekran: 6.9 inç, 3120x1440, 120Hz, Dinamik AMOLED 2X

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 12GB / 16GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 200MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.8, 5x optik zoom (periskop telefoto) + 50MP f/1.9 (ultra geniş açılı) + 10MP (3x optik zoom telefoto)

Ön kamera: 12 MP f/2.2

Batarya: 5.000mAh, 60W şarj ve 25W kablosuz şarj

Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214 gram

Başlangıç fiyatı: 1.469 euro

