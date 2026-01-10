Galaxy S26 Ultra'nın şarj testi paylaşıldı: Kağıt üstünde hızlı, pratikte sınırlı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için yeni sızıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy S26 Ultra ile sunulacak Super Fast Charging 3.0 ve 60W kablolu şarj desteğine dair önemli detaylar ortaya çıktı. İlk test sonuçları bu artışın pratikte sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Beklentilerin altında kalabilir

Ice Universe tarafından paylaşılan dahili test verilerine göre Galaxy S26 Ultra, laboratuvar koşullarında yüzde 0'dan yüzde 75 seviyesine yaklaşık 30 dakikada ulaşıyor. Bu değer, Galaxy S25 Ultra'nın 45W şarjla aynı sürede ulaştığı yüzde 72 seviyesine oldukça yakın. Üstelik aradaki farkın, 15W'lık artışa rağmen yaşandığını söyleyelim.

S26 Ultra'nın pil kapasitesi tarafında da netlik henüz sağlanmış değil. Bazı sızıntılar kapasitenin 5.200 mAh seviyesine çıkacağını öne sürerken, bazı kaynaklar Samsung'un 5.000 mAh sınırını koruyacağını iddia ediyor. Ayrıca Samsung'un kısa süre önce yeni bir 60W şarj adaptörünü tanıtması, bu hızın S26 Ultra'ya özel olacağını büyük ölçüde doğrulamış durumda.

Standart Galaxy S26 modelinin 25W, S26+’ın ise 45W şarjla yoluna devam etmesi bekleniyor. Super Fast Charging 3.0’ın da önceki nesil modellere sunulması ihtimali oldukça düşük. Öte yandan kablosuz şarj tarafında daha anlamlı bir iyileştirme gündemde. Mevcut 15W sınırının 25W seviyesine çıkarılması ve manyetik kılıf desteğinin eklenmesi konuşuluyor.

Samsung'dan eski Galaxy S telefonlara sürpriz güncelleme

Tabii ki bu iddialar henüz doğrulanmış değil, ancak Samsung'un şarj ekosistemini sadece kablolu hız üzerinden değil, genel kullanım kolaylığı üzerinden genişletmek istediği anlaşılıyor. Keza daha önce yaşanan pil sorunları da şirketin uzun süredir temkinli davranmasına neden oluyor.

